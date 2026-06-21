Add Zee Business As A Preferred Source
App

ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯୋଗମୟ ପରିବେଶ, CRPF ପରିସରରେ ଶତାଧିକଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ

ସମ୍ବଲପୁର ସ୍ଥିତ CRPF ଗ୍ରୁପ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଶନିବାର ୧୨ତମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ-୨୦୨୬ ଉତ୍ସାହ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନାର ସହ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଉପ-ମହାନିରୀକ୍ଷକ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସିଂହଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଗୋଶାଳା ସ୍ଥିତ ଗ୍ରୁପ୍ ସେଣ୍ଟର ପରିସରରେ ସକାଳ ୬ଟାରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗ୍ରୁପ୍ ସ

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 21, 2026, 01:59 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 01:59 PM IST
ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯୋଗମୟ ପରିବେଶ, CRPF ପରିସରରେ ଶତାଧିକଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଖୁସି ଖବର! କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅଧିକ ସୁବିଧା, ଜିଓର ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା
Jio Postpaid Plan2 hrs ago
2
Summer Camp2 hrs ago
3
President Murmus Birthday3 hrs ago
4
puri jagannath temple4:21 AM IST
5
Petrol Diesel price3:55 AM IST