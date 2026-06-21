ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯୋଗମୟ ପରିବେଶ, CRPF ପରିସରରେ ଶତାଧିକଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ

ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁର ସ୍ଥିତ CRPF ଗ୍ରୁପ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଶନିବାର ୧୨ତମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ-୨୦୨୬ ଉତ୍ସାହ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନାର ସହ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଉପ-ମହାନିରୀକ୍ଷକ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସିଂହଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଗୋଶାଳା ସ୍ଥିତ ଗ୍ରୁପ୍ ସେଣ୍ଟର ପରିସରରେ ସକାଳ ୬ଟାରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗ୍ରୁପ୍ ସେଣ୍ଟରର ଅଧିକାରୀ, କର୍ମଚାରୀ, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଓ ଶିଶୁମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗଦେଇ ଉତ୍ସାହର ସହ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ଯୋଗ ପ୍ରଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶ୍ୱାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ବିଭିନ୍ନ ଯୋଗାସନ, ଧ୍ୟାନ, ଚିନ୍ତନ ଏବଂ ସରଳ ବ୍ୟାୟାମ ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଇଥିଲା।
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯୋଗର ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲାଭ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରାଯାଇଥିଲା। ନିୟମିତ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ, ସକ୍ରିୟ ଓ ମନକୁ ଚାପମୁକ୍ତ ରଖିହେବ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।
ଏହି ଅବସରରେ ପୋଲିସ ଉପ-ମହାନିରୀକ୍ଷକ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସିଂହ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ବୋଧନରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଚଳିତ ବର୍ଷର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି “ସୁସ୍ଥ ବୟସ ପାଇଁ ଯୋଗ”। ଯୋଗ କେବଳ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ବିକାଶରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ।
ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଯୋଗ ଆମକୁ ଚାପରୁ ଶକ୍ତି, ଅବସାଦରୁ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଅସାବଧାନତାରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ନିୟମିତ ଭାବେ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରି ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ଜୀବନଶୈଳୀ ଅପନାଇବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଶେଷରେ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା ଓ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରସାର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା।