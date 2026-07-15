Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ CRUTର ବଡ଼ ଉପହାର; ଚାଲିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ‘ଆମ ବସ୍’, ଜାରି ହେଲା ରୁଟ୍ ତାଲିକା...

ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ CRUTର ବଡ଼ ଉପହାର; ଚାଲିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ‘ଆମ ବସ୍’, ଜାରି ହେଲା ରୁଟ୍ ତାଲିକା...

Ratha yatra 2026: ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ପୁରୀକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି Capital Region Urban Transport (CRUT) ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ‘ଆମ ବସ୍’ ସେବା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯେପରି ସହଜ, ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରୁଟ୍‌ରେ ଅତିରିକ୍ତ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 15, 2026, 07:23 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 07:23 PM IST
ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ CRUTର ବଡ଼ ଉପହାର; ଚାଲିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ‘ଆମ ବସ୍’, ଜାରି ହେଲା ରୁଟ୍ ତାଲିକା...

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରୁଛି 'ଆରୋଗ୍ୟମ' ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ
Vedanta Project Arogyam23 min ago
2
ICC 2027 ODI World Cup43 min ago
3
Mamata Banerjee1 hr ago
4
tea after meal2 hrs ago
5
noida Fire news3 hrs ago