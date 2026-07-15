/ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ CRUTର ବଡ଼ ଉପହାର; ଚାଲିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ‘ଆମ ବସ୍’, ଜାରି ହେଲା ରୁଟ୍ ତାଲିକା...

Ratha yatra 2026: ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ପୁରୀକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି Capital Region Urban Transport (CRUT) ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ‘ଆମ ବସ୍’ ସେବା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯେପରି ସହଜ, ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରୁଟ୍ରେ ଅତିରିକ୍ତ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।
CRUT ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ୯୯E, ୮୦E, ୮୨E, ୮୪E, ୮୧E, ୮୯E, ୮୭E, ୮୮E, ୧୨E, ୩୭E, ୩୯E, DD1 ଏବଂ AS ରୁଟ୍ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆମ ବସ୍ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ। ଏହି ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ସହଜରେ ପୁରୀର ତାଳବଣିଆ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ।
ପ୍ରକାଶିତ ରୁଟ୍ ଚାର୍ଟ ଅନୁସାରେ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ, ବରମୁଣ୍ଡା, ଏନଏଚ୍-୧୬, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତପୁର, ନନ୍ଦନକାନନ ବିହାର, ସଂଖଳାଘାଟ ଛକ, ମାଧବାନନ୍ଦ ମନ୍ଦିର, ନିଆଳି ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ବସ୍ ଚାଲିବ। ସେହିପରି DD1 ରୁଟ୍ରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାର୍କିଂରୁ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଏବଂ AS ରୁଟ୍ରେ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନରୁ ବିମାନବନ୍ଦର (ସତ୍ୟବାଦୀ ସେବା) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସ୍ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ।
ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପୁରୀରେ ବିପୁଳ ଜନସମାଗମ ହେଉଥିବାରୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଚାପ ବହୁଗୁଣ ବଢ଼ିଯାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗାଡ଼ିର ପ୍ରବେଶ ଉପରେ କଟକଣା ରହିଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ପରିବହନ ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଦେଖାଯାଏ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ CRUTର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଉପକାରୀ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆମ ବସ୍ ସେବାର ରୁଟ୍ ଏବଂ ସମୟସୂଚୀ।
Please check the route and schedule for the Special Ama Bus Service operating only during #RathYatra.
For complete route details and timetable, visit the link: https://t.co/9ElmLAdcQl#specialAmabusservice pic.twitter.com/UARvq5JwSe
— Comprehensive Region Urban Transport (@CRUT_BBSR) July 15, 2026
ବିଶେଷକରି ତାଳବଣିଆ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏହି ବସ୍ ସେବା ପରିଚାଳନା କରାଯିବ। ଏଠାରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାତାୟାତ ସୁବିଧା ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଏବଂ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଏହା ଫଳରେ ସହର ଭିତରେ ଗାଡ଼ିର ଚାପ କମିବା ସହ ଯାତାୟାତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧିକ ସୁଚାରୁ ରହିବ।
ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ CRUT ପକ୍ଷରୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସଂଖ୍ୟକ ବସ୍, ଚାଳକ, କଣ୍ଡକ୍ଟର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ସୁବିଧା ଏବଂ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଏହି ବିଶେଷ ବସ୍ ସେବା ପରିଚାଳନା କରାଯିବ।
CRUT ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ଯେ, ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରୁଟ୍ ଓ ଷ୍ଟପେଜ୍ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ରଖି ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନାବଶ୍ୟକ ଭିଡ଼ ଏଡ଼ାଇବା ସହ ଯାତ୍ରାକୁ ଅଧିକ ସୁବିଧାଜନକ କରାଯାଇପାରିବ।