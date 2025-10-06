Advertisement
କଟକ: ରବିବାର କଟକରେ ଏକ ବାଇକ୍ ରାଲିକୁ ବ୍ୟାନ କରାଯିବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସଂଗୀନ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାରୁ, ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଜନତା ପଥର ମାଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ଆଠ ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମେତ ୨୫ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ହିଂସା ସମୟରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପୋଡ଼ାଜଳା ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟିଥିବା ଜଣା

Curfew in Cuttack: କଟକରେ କର୍ଫ୍ୟୁ:୧୪୪ ଲାଗୁ, ବ୍ୟାନ ହେଲା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ

Curfew in Cuttack:କଟକ: ରବିବାର କଟକରେ ଏକ ବାଇକ୍ ରାଲିକୁ ବ୍ୟାନ କରାଯିବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସଂଗୀନ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାରୁ, ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଜନତା ପଥର ମାଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ଆଠ ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମେତ ୨୫ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ହିଂସା ସମୟରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପୋଡ଼ାଜଳା ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତଥାପି ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ୧୪୪ ଧାରା ଜାରି କରି ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସହରରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବା ଏବଂ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସହରରେ ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି।

ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯାନବାହନ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସକୁ ହାଲୁକା ଲାଠିଚାର୍ଜ ଏବଂ ଲୁହ ବୁହା ଗ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା। କଟକରେ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ସମୟରେ ଘଟିଥିବା ହିଂସା ପ୍ରଶାସନକୁ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ସମେତ ଡଜନ ଡଜନ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଜେପି ସରକାର ୧୩ଟି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଷେଧ ଆଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବାକୁ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

ଶାନ୍ତି ଅପିଲ କଲେ ନବୀନ
ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, କଟକରେ ଦୁଇଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ହିଂସାତ୍ମକ ଘଟଣା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହରରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସଦ୍ଭାବନା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସହରର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

ସହକାରୀ ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ଗୌରୀଶଙ୍କର ପାର୍କ ନିକଟରେ ଦଙ୍ଗାକାରୀମାନେ ୮ରୁ ୧୦ଟି ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଆମେ ନିଆଁ ଲିଭାଇ ଦେଇଛୁ। ଦଙ୍ଗାକାରୀମାନେ ଆମ ଉପରେ ପଥର ଫିଙ୍ଗାଳି ହେଉଛନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସକୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି।"

ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ କଟକ ସହର ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିବା ହିଂସାତ୍ମକ ଘଟଣା ପରେ କଟକରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ ବ୍ୟାନ କରାଯାଇଛି। କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ, କଟକ ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (CDA) ଏବଂ ବୟାଳିଶି ମୌଜା ଅଞ୍ଚଳରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡାଟା ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଫେସବୁକ୍, ଏକ୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ବ୍ୟବହାରକୁ ବ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଗୁଜବ ରୋକିବା ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିଲା। ଶାନ୍ତି ଭଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଲାଠିଚାର୍ଜ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା।

କଟକ ସହରରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ, ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାର କରାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରାୟ ଦିନ 1ଟା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଦୁଇଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା। ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଝଗଡ଼ାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତା’ପରେ ପଥର ଫିଙ୍ଗାଳି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପୋଲିସ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ପରେ ଡିସିପି ଋଷିକେଶ ଖିଲାରୀ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଅନେକ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ଭିଏଚପି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଥିଲା। ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁଣି ହିଂସା ଦେଖାଦେଇଥିଲା।

