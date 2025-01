Banki Road Accident: କଟକରେ ପିକ୍-ଅପ୍ ଭ୍ୟାନ ଓଲଟିବାରୁ ଜଣେ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ର ମୃତ, ୨୦ ରୁ ଅଧିକ ଆହତ; ତଦନ୍ତ ପାଇଁ SP ଦେଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି

Banki Road Accident: ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ପରେଡ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ପିକ୍-ଅପ୍ ଭ୍ୟାନ କଟକରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ଯାହା ଫଳରେ ଜଣେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତକ ଛାତ୍ରଙ୍କ ନାମ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ବେହେରା ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ଏହା ସମେତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ୨୦ ରୁ ଅଧିକ ସହପାଠୀ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଅଭିଭାବକ ଓ ସାଧରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।

ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଗାଡ଼ିଟି ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଜୀବନ ଅକାଳରେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା।

ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ ଡିଇଓ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ସେ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମୟରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଟୋକଲ ପାଳନର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି।

"ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଘୋର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉପଯୁକ୍ତ ବିବେଚିତ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇପାରେ," ଡିଇଓ ନିଜ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି।

ଏହି ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ପରେଡ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ କାହିଁକି ପଠାଯାଉଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି ଏସପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଭାଉ ସାହେବ ସିନ୍ଧେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ରେଡକ୍ରସ ପାଣ୍ଠିରୁ ମୃତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ୨୫ ହଜାର ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।

Secretary, S&ME Dept. visited the injured students of the unfortunate Banki accident at SCB MCH today. All are stable.

A Collector-level inquiry has been ordered, and the concerned Headmaster has been suspended. pic.twitter.com/RoEkJYlKvn

— EducationOdisha (@SMEOdisha) January 26, 2025