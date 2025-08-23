Odisha Vigilance: ବନ୍ଧା ହେଲେ କଟକ CDMOର ସିନିୟର୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2893286
Zee OdishaOdisha State

Odisha Vigilance: ବନ୍ଧା ହେଲେ କଟକ CDMOର ସିନିୟର୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ

Odisha Vigilance: ପୁଣି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। କଟକ ସିଡିଏମଓ(CDMO) ର ସିନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କିଶୋର କୁମାର ସାହାଣୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହେରଫେର୍ ଅଭିଯୋଗରେ ଗତକାଲି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍  ତାଙ୍କ ପ୍ରଧାନିଆ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍,ଘର ଓ ଅଫିସ୍ ସମେତ ୫ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳିନୀ ଚଢାଉ କରିଥିଲା। ଚଢାଉ ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ଲାଗିଛି।

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Aug 23, 2025, 11:56 AM IST

Trending Photos

Odisha Vigilance: ବନ୍ଧା ହେଲେ କଟକ CDMOର ସିନିୟର୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ

Odisha Vigilance: ପୁଣି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। କଟକ ସିଡିଏମଓ(CDMO) ର ସିନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କିଶୋର କୁମାର ସାହାଣୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହେରଫେର୍ ଅଭିଯୋଗରେ ଗତକାଲି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍  ତାଙ୍କ ପ୍ରଧାନିଆ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍,ଘର ଓ ଅଫିସ୍ ସମେତ ୫ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳିନୀ ଚଢାଉ କରିଥିଲା। ଚଢାଉ ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ଲାଗିଛି। ୨ ବିଲ୍ଡିଂ ସହ ୧୯ ଭ୍ୟାଲୁ ପ୍ଲଟ୍ ରହିଛି। ଏହାସହ ସର୍ଚ୍ଚ ବେଳେ ନଗତ ୩.୩୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓ ୧୩୫ ଗ୍ରାମ୍ ସୁନା ମିଳିଛି। ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ପାସ୍ ବୁକ୍ ରେ ୫୫.୪୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ ଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି। କିଶୋର ସାହାଣୀଙ୍କ ନାଁରେ ୧ କୋଟି ୨୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ହେରଫେର୍ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଏହି ଚଢାଉରେ ୯ ଜଣ ଏସପି, ୧୦ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ୭ ଜଣ ଏଏସଆଇ  ଓ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ  ନେଇ ଗଠିତ ଟିମ୍ କଟକ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଜଜ୍ ଙ୍କ ସର୍ଚ୍ଚ ଓ୍ବାରେଣ୍ଟ ଆଧାରରେ ଏହି ଚଢାଉ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ, ଆଜି ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି।

 

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Cm Monthly Income
Cm Monthly Income: ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମାସିକ ରୋଜଗାର କେତେ?
Saptapuri Amavasya
Saptapuri Amavasya: ଆଜି ସପ୍ତପୁରୀ ଅମାବାସ୍ୟା,ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ନୀତ
TikTok
TikTok: ଫେରିବ କି ଟିକ୍‍ ଟକ୍‍- ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଚାଲିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା
Sergio Gor
Donald Trump:ବଦଳିବେ ଭାରତରେ ଆମେରିକାର ପ୍ରତିନିଧି: ଟ୍ରମ୍ପ ଜାରି କଲେ ନୂଆ ନାଁ
Odisha news
Odisha News: ଆଜି ପୁଣି ଖୋଲିବ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଗେଟ୍‌
;