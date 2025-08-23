Odisha Vigilance: ବନ୍ଧା ହେଲେ କଟକ CDMOର ସିନିୟର୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ

Odisha Vigilance: ପୁଣି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। କଟକ ସିଡିଏମଓ(CDMO) ର ସିନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କିଶୋର କୁମାର ସାହାଣୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହେରଫେର୍ ଅଭିଯୋଗରେ ଗତକାଲି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ତାଙ୍କ ପ୍ରଧାନିଆ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍,ଘର ଓ ଅଫିସ୍ ସମେତ ୫ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳିନୀ ଚଢାଉ କରିଥିଲା। ଚଢାଉ ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ଲାଗିଛି।
Trending Photos
Odisha Vigilance: ପୁଣି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। କଟକ ସିଡିଏମଓ(CDMO) ର ସିନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କିଶୋର କୁମାର ସାହାଣୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହେରଫେର୍ ଅଭିଯୋଗରେ ଗତକାଲି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ତାଙ୍କ ପ୍ରଧାନିଆ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍,ଘର ଓ ଅଫିସ୍ ସମେତ ୫ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳିନୀ ଚଢାଉ କରିଥିଲା। ଚଢାଉ ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ଲାଗିଛି। ୨ ବିଲ୍ଡିଂ ସହ ୧୯ ଭ୍ୟାଲୁ ପ୍ଲଟ୍ ରହିଛି। ଏହାସହ ସର୍ଚ୍ଚ ବେଳେ ନଗତ ୩.୩୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓ ୧୩୫ ଗ୍ରାମ୍ ସୁନା ମିଳିଛି। ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ପାସ୍ ବୁକ୍ ରେ ୫୫.୪୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ ଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି। କିଶୋର ସାହାଣୀଙ୍କ ନାଁରେ ୧ କୋଟି ୨୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ହେରଫେର୍ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଏହି ଚଢାଉରେ ୯ ଜଣ ଏସପି, ୧୦ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ୭ ଜଣ ଏଏସଆଇ ଓ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଟିମ୍ କଟକ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଜଜ୍ ଙ୍କ ସର୍ଚ୍ଚ ଓ୍ବାରେଣ୍ଟ ଆଧାରରେ ଏହି ଚଢାଉ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ, ଆଜି ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି।