Crime News: ଲାଞ୍ଚୁଆ ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ନିଲମ୍ୱନ କଲେ ପୋଲିସ ଡିଜି

Zee OdishaOdisha StateCrime News: ଲାଞ୍ଚୁଆ ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ନିଲମ୍ୱନ କଲେ ପୋଲିସ ଡିଜି

ଆଇଆଇସି ବିଜୟ ବାରିକଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଡିଜି ୱାଇ.ବି ଖୁରାନିଆ । ଗତକାଲି ୪୦ ହଜାର ଲାଞ୍ଚ ନେଲା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ ଥାନାବାବୁ ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Jan 05, 2026, 04:36 PM IST

Crime News: ଚାକିରିରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି କଟକ CRRI ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବିଜୟ କୁମାର ବାରିକ । ବିଜୟ ବାରିକଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଡିଜି ୱାଇ.ବି ଖୁରାନିଆ । ଗତକାଲି ୪୦ ହଜାର ଲାଞ୍ଚ ନେଲା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ ଥାନାବାବୁ ।

ଗତକାଲି କଟକର CRRI ଥାନାଅଧିକାରୀ ବିଜୟ କୁମାର ବାରିକଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ଜଣେ ଲାଇସେନ୍ସପ୍ରାପ୍ତ ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ୪୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ସେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆଇଆଇସି ଅନେକ ଥର ଅଧିକ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ । ବ୍ୟବସାୟୀଜଣକ ତାଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ କରିପାରିନଥିଲେ। ଫଳରେ ସେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ।

ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଲାଞ୍ଚୁଆ ପୋଲିସଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଜାଲ ବିଛାଇଥିଲା । ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରାଜମହଲ ଛକରେ ଲାଇସେନ୍ସପ୍ରାପ୍ତ ମଦ ବିକ୍ରେତାଙ୍କଠାରୁ ୪୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଥାନା ବାବୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଥାନାଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଆଇଆଇସି ବିଜୟ କୁମାର ବାରିକଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ୟୁନିଟ୍-୧ ସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଏବଂ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଚାମ୍ବରରେ ଏକକାଳୀନ ତଲାସ କରାଯାଇଥିଲା। ଘର ତଲାସ ସମୟରେ ଅନେକ ମୁଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ସହ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଭୁବନେଶ୍ୱରର ୟୁନିଟ୍-୧ ସ୍ଥିତ ଆଇଆଇସିଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନରୁ ନଗଦ ୪,୯୬,୧୨୦ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥାନା ବାବୁଙ୍କର ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ରେ ଏକ ତିନି ମହଲା କୋଠା ରହିଛି । ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଗ୍ରାମ ଡେରାବିସ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ଏକ ନୂତନ ନିର୍ମିତ ଦୁଇ ମହଲା କୋଠା ରହିଛି । ଏକାଧିକ ମହଙ୍ଗା ହାତ ଘଣ୍ଟା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆଇଆଇସି ବିଜୟ କୁମାର ବାରିକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା।

ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ, ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ (ସଂଶୋଧନ) ଆଇନ, ୨୦୧୮ର ଧାରା ୭ ଅନୁଯାୟୀ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସେଲ୍ PS କେସ୍ ନମ୍ବର ୦୧, ତାରିଖ ୦୩.୦୧.୨୦୨୬ରେ ଏକ ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଥାନାଧିକାରୀ ୨୧,୦୯,୨୦୧୨ରେ ପୋଲିସ ସବ-ଇନସପେକ୍ଟର ଭାବରେ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୧୪ ରୁ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୧୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ପୋଲିସ ସବ-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୧୯ରେ ତାଙ୍କୁ IIC ପଦବୀକୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦିଆଯାଇ ନୟାପଲ୍ଲୀ ପିଏସରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ସେ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୧ ରୁ ପୋଲିସ କମିଶନରେଟ ଅଧୀନରେ IIC ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୪ ରୁ ସେ କଟକର CRRI ପିଏସର IIC ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି।

