Odisha News: କଟକ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଗୋଷ୍ଠି ସଂଘର୍ଷ: ୩୧ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ୍ କରି ସାରିଲାଣି ପୋଲିସ୍

Cuttack Violence: ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଭଷାଣି ସମୟରେ ଘଟିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ପରେ କଟକର ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିଛି ବୋଲି ଗୁରୁବାର ଭୁବନେଶ୍ୱର-କଟକ ପୋଲିସ କମିଶନରେଟ୍ କହିଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଦରଗା ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିବା ଦୁଇଟି ହିଂସା ଘଟଣାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ ୩୧ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Oct 09, 2025, 09:21 PM IST

Commissionerate Police PC

ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କମିଶନର ସୁରେଶ ଦେବ ଦତ୍ତ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦରଗା ବଜାରରେ ଦୁଇଟି ପୃଥକ ହିଂସାତ୍ମକ ସଂଘର୍ଷ ପରେ କଟକରେ ସ୍ୱାଭାବିକତା ଫେରି ଆସିଛି। ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଟୋବର ୩ ତାରିଖରେ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ସମୟରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଅକ୍ଟୋବର ୫ ତାରିଖରେ ହୋଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ (ଭିଏଚପି) ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏକ ବାଇକ୍ ରାଲି ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ମନା କରିଥିଲା।

ସୁରେଶ ଦେବ ଦତ୍ତ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଥମ ସଂଘର୍ଷରେ ମୋଟ ୯ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଛଅ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଆଉ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି।"

ସିଂହ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅକ୍ଟୋବର ୫ ତାରିଖରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୨ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଓ ସେୟାର କରିବାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।

ପୋଲିସ ଏକ ନୋଡାଲ ସାଇବର ଏଜେନ୍ସି ସହିତ ମିଶି ଭ୍ରାମକ ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରୁଥିବା ୩୦୦ ରୁ ଅଧିକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି। ପୋଲିସ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ଏପରି ବିଷୟବସ୍ତୁ ହଟାଇବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଏକ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଜାରି କରି କମିଶନର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭୁଲ ସୂଚନା ପ୍ରସାରଣ କିମ୍ବା ଅନଲାଇନରେ ହିଂସାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।

ପୋଲିସ୍ କମିଶନର ସତର୍କ କରାଇ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଏକ ଶୂନ୍ୟ-ସହନଶୀଳତା ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ। ଯଦି ସେମାନେ ଘରୋଇ କିମ୍ବା ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଚାକିରି ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରେ। ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡିତ ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ପରିଣାମର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି।"

ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଲିସ ଉଚ୍ଚ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ଆଗକୁ କୌଣସି ଅଶାନ୍ତିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ନଜର ରଖାଯାଇଛି।

