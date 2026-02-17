କଟକରେ ଜଣ୍ଡିସ ଆତଙ୍କ; ୫ ଜଣ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି

Cuttack: କଟକରେ ଜଣ୍ଡିସ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସହରର ୧୦ ଓ ୧୨ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଏହି ରୋଗ ବ୍ୟାପିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
Trending Photos
କଟକ: ସିଲଭର ସିଟି କଟକରେ ଜଣ୍ଡିସ ତାର କାୟା ବିସ୍ତାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସହରର ୧୦ ଓ ୧୨ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଏହି ରୋଗ ବ୍ୟାପିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବିଶେଷ କରି ଶେଖ ବଜାର, ମାନସିଂହପାଟଣା ଏବଂ ମସ୍ତରାମ ମଠ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଲୋକ ଜଣ୍ଡିସରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ୫ ଜଣ ରୋଗୀ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି।
ମଇଦାନରେ ସିଏମସି (CMC) ଓ ପ୍ରଶାସନ:
ଜଣ୍ଡିସ ଖବର ମିଳିବା ପରେ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନର କିରଣଦୀପ କୌର ସାହୋଟା, ମେୟର ସୁବାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଏବଂ ୱାଟକୋ (WATCO) ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରି ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ରୋଗ ବ୍ୟାପିବା ରୋକିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ପକାଯାଉଛି।
କ’ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି?
ପ୍ରଶାସନର ଆଶ୍ୱାସନା:
କମିଶନର ସାହୋଟା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିବା ୫ ଜଣ ରୋଗୀ ଏବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନଜରରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ମେୟର ସୁବାଷ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସଫେଇ ଓ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ଯେପରି ସଂକ୍ରମଣ ଆଉ ନ ବ୍ୟାପେ।