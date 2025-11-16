Advertisement
ବାଲିଯାତ୍ରା ନେଇ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମେୟର ସୁବାସ ସିଂ

ଆଜି ନିଜର କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମେୟର ସୁବାସ ସିଂ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Nov 16, 2025, 03:48 PM IST

କଟକ: ବାଲିଯାତ୍ରା ସରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିବାଦ ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନି । ଆଜି ନିଜର କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମେୟର ସୁବାସ ସିଂ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।

କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ସୁବାସ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସିଏମସିକୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ନେଇ କୌଣସି ବାବଦରେ ଅବଗତ କରାଇନାହାନ୍ତି । ଉଦ୍‌ଘାଟନୀ ଦିନ ସିଏମ୍‌ସି କମିଶନରଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଜ୍‌କୁ ଡକାଗଲାନାହିଁ । ବାଲିଯାତ୍ରା ଉଦ୍‌ଯାପନୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆସିଥିଲେ ହେଲେ ମେୟରଙ୍କୁ ଡକାଗଲାନି କି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ରରେ ମେୟରଙ୍କ ନାମ ରଖାଗଲା ନାହିଁ । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅହଂକାର ଓ ଏକଚାଟିଆ ମନୋବୃତ୍ତିରେ ଏଥର ବାଲିଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି । ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ମାନ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ଏସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବୁ ଏବଂ କାହିଁକି ଏପରି ହେଲା ତର୍ଜମା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସୁବାସ କହିଛନ୍ତି ।

Soubhagya Ranjan Mishra

