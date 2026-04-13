Cuttack SCB Fire Tragedy: SCB ମେଡିକାଲ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ

Cuttack SCB Fire Tragedy: ଆଜିଠାରୁ (SCB) ଏସସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲର ଟ୍ରମା କେୟାର (ICU) ରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ନ୍ୟାୟିକ ତଦନ୍ତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
Cuttack SCB Fire Tragedy: ଆଜିଠାରୁ (SCB) ଏସସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲର ଟ୍ରମା କେୟାର (ICU) ରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ନ୍ୟାୟିକ ତଦନ୍ତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ହାଇକୋର୍ଟ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତଦନ୍ତ ଦଳ ଆଜି ସକାଳେ (SCB) ମେଡିକାଲ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ପହଞ୍ଚି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୬ ତାରିଖରେ ଟ୍ରମା କେୟାର (ICU)ରେ ଏକ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ୧୨ ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏହି ଘଟଣାର ନ୍ୟାୟିକ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ,ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଦେଓରଞ୍ଜନ କୁମାର ସିଂହଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ତଥ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଦଳ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ (SCB)କ୍ୟାମ୍ପସ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।
ପରେ,ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗରେ ଚାରି ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ନିଲମ୍ବିତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଟକ ସର୍କଲ ଡେପୁଟି ଫାୟାର ଅଫିସର ପ୍ରକାଶ ଜେନା, ସହକାରୀ ଫାୟାର ଅଫିସର ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ବେହେରା,(SCB) ଷ୍ଟେସନ ଅଧିକାରୀ ଅଭିନବ ପୃଷ୍ଟି ଏବଂ କଟକର ସାଧାରଣ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବିଭାଗର ସହକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଲ ରହିଛନ୍ତି। ଏ-ହି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅବହେଳା ଏବଂ ତ୍ରୁଟିକୁ ଦର୍ଶାଇ ତଥ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଦଳର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନିଲମ୍ବନ ଗୁଡ଼ିକ କରାଯାଇଥିଲା।