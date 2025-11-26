Advertisement
Odisha Vigilance: ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ପୂର୍ବତନ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚାରି ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ

Odisha Vigilance: ଜଣେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକଙ୍କଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଯାଜପୁରର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସହକାରୀ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ରମାକାନ୍ତ ସେଠୀଙ୍କୁ ଆଜି କଟକର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସତର୍କତା ଅଦାଲତ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି।

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Nov 26, 2025, 05:48 PM IST

Odisha Vigilance: ଜଣେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକଙ୍କଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଯାଜପୁରର ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସହକାରୀ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆଜି କଟକର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସତର୍କତା ଅଦାଲତ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ରମାକାନ୍ତ ସେଠୀ ନାମକ ଏହି ପୂର୍ବତନ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚାରି ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ସମେତ ଜରିମାନା ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି।

ରମାକାନ୍ତ ସେଠୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶା ସତର୍କତା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଆଇନ, 1988 ଅନୁଯାୟୀ ପଞ୍ଜିକୃତ ଏକ ମାମଲା ସହିତ ଜଡିତ। ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ନିୟମିତ କରିବା ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯିବା ପରେ ରମାକାନ୍ତ ସେଠୀଙ୍କୁ ସଜା କାଟିବା ପାଇଁ ହେପାଜତକୁ ନିଆଯାଇଛି।

ସେଠୀଙ୍କ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କ ପେନସନ ପେମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି।

