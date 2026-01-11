Advertisement
Crime News: କମିଶନରେଟ୍‌ ପୋଲିସକୁ ବଡ ସଫଳତା, ୧୨ ଲୁଟେରା ଗିରଫ

Crime News: କମିଶନରେଟ୍‌ ପୋଲିସକୁ ବଡ ସଫଳତା, ୧୨ ଲୁଟେରା ଗିରଫ

୧୨ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ସାଇବର ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ କାବୁ କରିଛି ପୋଲିସ୍ । ସାଇବର ଅପରାଧୀମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ବାହାର ରାଜ୍ୟ ବିହାର ଏବଂ କେରଳର ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Jan 11, 2026, 05:33 PM IST

Crime News: କମିଶନରେଟ୍‌ ପୋଲିସକୁ ବଡ ସଫଳତା, ୧୨ ଲୁଟେରା ଗିରଫ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: କମିଶନରେଟ୍‌ ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି । ୧୨ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ସାଇବର ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ କାବୁ କରିଛି ପୋଲିସ୍ । ସାଇବର ଅପରାଧୀମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ବାହାର ରାଜ୍ୟ ବିହାର ଏବଂ କେରଳର ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି ।

ଗିରଫ ଲୁଟେରାଙ୍କ ନିକଟରୁ ୬୦ଟି ମୋବାଇଲ୍‌, ଲାପଟପ୍‌ , ଗିଫ୍ଟ କାର୍ଡ ସମେତ ଲଟେରୀ କାର୍ଡ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଡଗଡ଼   ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣକ ଘର ଭଡ଼ାରେ ନେଇ ସେଠାରେ ଏହି ଅପରେସନ୍‌  ଚଳାଇ ଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଗତକାଲି କଟକରେ ୭ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍‌କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ସାଇବର୍ ଥାନା ପୋଲିସ୍ । ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଲାପଟପ୍, ମୋବାଇଲ୍, ଚେକ୍ ବୁକ୍, ସିମ୍ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏନେଇ ପୋଲିସ୍ କମିଶନର ଏସ୍. ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ।

Soubhagya Ranjan Mishra

