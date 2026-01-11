Crime News: କମିଶନରେଟ୍‌ ପୋଲିସକୁ ବଡ ସଫଳତା, ୧୨ ଲୁଟେରା ଗିରଫ

୧୨ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ସାଇବର ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ କାବୁ କରିଛି ପୋଲିସ୍ । ସାଇବର ଅପରାଧୀମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ବାହାର ରାଜ୍ୟ ବିହାର ଏବଂ କେରଳର ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି । ୧୨ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ସାଇବର ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ କାବୁ କରିଛି ପୋଲିସ୍ । ସାଇବର ଅପରାଧୀମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ବାହାର ରାଜ୍ୟ ବିହାର ଏବଂ କେରଳର ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି ।
ଗିରଫ ଲୁଟେରାଙ୍କ ନିକଟରୁ ୬୦ଟି ମୋବାଇଲ୍, ଲାପଟପ୍ , ଗିଫ୍ଟ କାର୍ଡ ସମେତ ଲଟେରୀ କାର୍ଡ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଡଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣକ ଘର ଭଡ଼ାରେ ନେଇ ସେଠାରେ ଏହି ଅପରେସନ୍ ଚଳାଇ ଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଗତକାଲି କଟକରେ ୭ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ସାଇବର୍ ଥାନା ପୋଲିସ୍ । ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଲାପଟପ୍, ମୋବାଇଲ୍, ଚେକ୍ ବୁକ୍, ସିମ୍ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏନେଇ ପୋଲିସ୍ କମିଶନର ଏସ୍. ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ।
