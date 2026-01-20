Cyber Fraud Case: ଯାଜପୁରରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଚଢାଉ; ୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ, ୩ ଅଟକ

Cyber Fraud Case: ଚଢାଉ ସମୟରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରାୟ ୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଗଦ ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ସରୋଜଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିବା ସୂତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ଧର୍ମଶାଳା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଚଢାଉ ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୧ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଭୋର ୩ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିଲା।
Cyber Fraud Case: ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ସାଇବର ଠକେଇ ମାମଲାରେ ଧର୍ମଶାଳା ପୋଲିସ ସହିତ କଟକ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପୋବଲ ଗାଁରେ ଚଢାଉ କରିଥିଲା। ଏହି ଚଢ଼ାଉ ସନ୍ଦେହଜନକ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସରୋଜ ଜେନାଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ହୋଇଥିଲା।
ତଦନ୍ତକାରୀମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସରୋଜ ଜେନା ଫେରାର୍ ଅଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଧରଣର ସାଇବର ଠକେଇରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ନଜରବନ୍ଦୀକୁ ତୀବ୍ର କରିବା ଏବଂ ସମନ୍ୱିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥିଲା।