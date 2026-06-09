Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Odisha News: ଧରାପଡିଲେ ୩ ସାଇବର ଠକ, ନଗଦ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ -ଏଟିଏମ୍ ଜବତ

Odisha News: ଧରାପଡିଲେ ୩ ସାଇବର ଠକ, ନଗଦ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ -ଏଟିଏମ୍ ଜବତ

Odisha News(କେନ୍ଦୁଝର,ଅଭୟ ମହାନ୍ତି): ୬ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ ରେ ୩ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 09, 2026, 11:35 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 11:35 AM IST
Odisha News: ଧରାପଡିଲେ ୩ ସାଇବର ଠକ, ନଗଦ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ -ଏଟିଏମ୍ ଜବତ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News: ଧରାପଡିଲେ ୩ ସାଇବର ଠକ, ନଗଦ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ -ଏଟିଏମ୍ ଜବତ
Odisha news4 min ago
2
Odisha Weather Update30 min ago
3
khan sir2 hrs ago
4
Odisha news2 hrs ago
5
Loan Settlement2 hrs ago