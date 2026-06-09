/Odisha News: ଧରାପଡିଲେ ୩ ସାଇବର ଠକ, ନଗଦ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ -ଏଟିଏମ୍ ଜବତ

Odisha News(କେନ୍ଦୁଝର,ଅଭୟ ମହାନ୍ତି): ୬ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ ରେ ୩ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ସାଇବର୍ କ୍ରାଇମ୍ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଥାନା ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ପର୍ଦ୍ଧାଫାସ କରିଛି । ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଏନାୟତ୍ କାଦ୍ରୀ ,ସେହବାଜ୍ କାଦ୍ରୀ ଓ ଏମଡି ଫରହାନ ଖାନ୍ । ଦେଶ ସାରା ସାଇବର ଠକେଇ ର ଏଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ । ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ରେ ଠକେଇ ଟଙ୍କାକୁ ବିନିଯୋଗ କରିଥିଲେ ।
ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଟେଲ ,ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ ତଥ୍ୟ ,ଇଣ୍ଟରନେଟ ବେଙ୍କିଙ୍ଗ ଡାଟା ଆଦିକୁ ତଥ୍ୟ ଭାବେ ସାଇବର ପୋଲିସ ବ୍ୟବହାର କରି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଡିଜିଟାଲ ଠକେଇରେ ସାମିଲ ଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ନିକଟ ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି । ଏମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଦାମୀ ବାଇକ , ନଗଦ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା , ସୁନା ସହ ପ୍ରି ଆକ୍ତିଭ ସିମ୍,ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ପାସବୁକ୍ , ଚେକ୍ ବହି ଓ ଏଟିଏମ୍ ସହ ବହୁ ଠକେଇ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ୍ ହୋଇଛି ।