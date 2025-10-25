Advertisement
Cyclone Mantha: ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ମନ୍ଥା...ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଉଥିଲେ ରୁହନ୍ତୁ ସାବଧାନ !

Cyclone Mantha: ସେହିପରି ରୋଡ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ପାୱାର କଟର ଓ ପ୍ଲାଜମା କଟର। ସବୁ ବ୍ଲକରେ ଫୟାର ଟିମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ସହ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ସବ ଟିମ୍ କରାଯାଇ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Oct 25, 2025, 08:01 PM IST

Cyclone Update: ପୁରୀରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ତୟାରି। ୨୭ରେ ପୁରୀରେ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣି ରହିଛି। ୨୮ରେ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣିଂ ରହିଛି। ପୁରୀ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ୧୭୯ଟି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ଅର୍ବାନ ଫ୍ଲଡିଂ ପାଇଁ ପୌରପାଳିକା ପମ୍ପ ସେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ସମସ୍ତ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ର ଅଧିକାରୀ ଯଥା ଫିସରି ଅଫିସର୍ , ବି ଡି ଓ ,ତହସିଲଦାର ଆଦିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସି ଡି ଏମ ଓଙ୍କୁ ଔଷଧ ସହ ସମସ୍ତ psc ରେ ସାପ କାମୁଡ଼ା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ନିର୍ଦେଶ। ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଯଥା ଚୂଡା,ଗୁଡ଼,ଚାଉଳ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। 

ସେପଟେ ୨୬ ରୁ ୨୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବିଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ମନା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ରହିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସେପଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ। ସହରାଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହେଲେ ତାହା ଉପରେ ରହିଛି ଫୋକସ୍।ୱପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ୧୦ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ପମ୍ପ ସେଟ୍। କଣାସ,ଡେଲାଙ୍ଗ ଭଳି ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ଅଧିକା ହେବାର ଆକଳନ କରାଯାଇ ବୋଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ସେହିପରି ରୋଡ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ପାୱାର କଟର ଓ ପ୍ଲାଜମା କଟର। ସବୁ ବ୍ଲକରେ ଫୟାର ଟିମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ସହ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ସବ ଟିମ୍ କରାଯାଇ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ।

Priyambada Rana

