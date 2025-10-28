Cyclone Landfall: ବାତ୍ୟା ‘ମୋନ୍ଥା’ର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ, ପବନର ବେଗ ରହିଛି ଏତିକି

ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ୩ରୁ ୪ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପବନର ବେଗ ୯୦ରୁ ୧୦୦ କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ।
Cyclone Landfall: ବାତ୍ୟା ‘ମୋନ୍ଥା’ର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । କାକିନାଡ଼ା ଦେଇ ସ୍ଥଳଭାଗ ଆଡକୁ ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ‘ମୋନ୍ଥା’ । IMD ଡିଜି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ଏନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ୩ରୁ ୪ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପବନର ବେଗ ୯୦ରୁ ୧୦୦ କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି । ମୋନ୍ଥା ପ୍ରଭାବରେ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା ପ୍ରଭାବରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସମେତ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି । ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା କାଶୀନଗର ବ୍ଲକ ପାର୍ତ୍ତଡା ପଞ୍ଚାୟତର ଲିଙ୍ଗା-ବାରଭା ରାସ୍ତାରେ ପାହାଡ ଧସିଛି। ସେହିଭଳି ଆଡାସିଂଠାରେ ରାସ୍ତା ଧସି ଯାଇଛି। ଫଳରେ ଯାନବାହାନ ଯାତାୟତରେ ବାଧା ଉପୁଜିଛି । କୋରାପୁଟ ପଟାଙ୍ଗି ବ୍ଲକ୍ ଗାଙ୍ଗରାଜପୁର ପଞ୍ଚାୟତ କାଉଗୁଣ୍ଠାର ଏକ ସ୍କୁଲ୍ ଉପରେ ଗଛ ଉପୁଡି ପଡ଼ିଛି । ସେମିଳିଗୁଡ଼ା ପଣସପୁଟ ଗାଁରେ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଗଛ ପଡିବା କାରଣରୁ ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ।
ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୦ ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ୨୮୭ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି । ମାଆ ଗୃହକୁ ୧୬୦ରୁ ଅଧିକ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଆର. ଉଦୟଗିରି, କାଶୀନଗର ଓ ଗୁମ୍ମାରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
