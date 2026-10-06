/Odisha Vigilance: ଗିରଫ ହେଲେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ EE ଅରବିନ୍ଦ ମହାନ୍ତି, ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ...

Odisha Vigilance: ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅରବିନ୍ଦ ମହାନ୍ତି ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ୨ଟି କୋଠା, ୫ ଏକରର ଫାର୍ମ ହାଉସ୍, ୨୩ଟି ପ୍ଲଟ୍, ୩୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ସୁନା ଜବତ ହୋଇଛି। ୧୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା, ପ୍ରାୟ ୭୦ ଲକ୍ଷର ଜମା ରାଶି ଓ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ଜବତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ବେତନଟୀ ସବ୍ ଡିଭିଜନରେ EE ଥିଲେ ଅରବିନ୍ଦ ମହାନ୍ତି।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅରବିନ୍ଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବାଲେଶ୍ବର ଅଙ୍ଗାରଗଡ଼ିଆରେ ଥିବା ତିନି ମହାଲ କୋଠା, ଜଳେଶ୍ବରରେ ଥିବା ପୈତୃକ କୋଠା, ବାଲେଶ୍ବର ବସନ୍ତପୁରରେ ଥିବା ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ,ବାମପଦାସ୍ଥିତ ଘର ସହ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବାଲିଅନ୍ତା ରେ ଥିବା ୨ ମହଲା କୋଠା ସହ ବେତନଟୀ ସ୍ଥିତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ଅଫିସ୍ ,ବାଲେଶ୍ୱର ବାମପଦାରେ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରେ, ଅଙ୍ଗାରଗଡ଼ିଆରେ ଜଣେ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଘର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବୈଶିଙ୍ଗାରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଥିଲା । ବେତନଟୀ ସବଡିଭିଜନ AEE ଅରବିନ୍ଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଘରେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଘରେ ଚଢାଉ ହୋଇଛି। ୧୦ଟି ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଚଢାଉରେ ୫ ଜଣ ଡିଏସପି, ୮ ଜଣ ସବ୍-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଓ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସାମିଲ୍ ଥିଲେ।