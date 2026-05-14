Odisha News:ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ କାଡ଼ା ଡିଭିଜନର ଯନ୍ତ୍ରୀ

Odisha News: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ହୋଇଛି ରେଡ୍। ଭଦ୍ରକ କାଡ଼ା ଡିଭିଜନର ଯନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବାସଭବନ ଓ ଅଫିସ୍ ରେ ସମେତ ୪ଟି ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଆଜି ସକାଳ ରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଭଦ୍ରକର CAD ଡିଭିଜନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ (JE) ବିଜୟ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ତାଙ୍କର ଘର ଓ ବାସଭବନ ସହ ଚାରୋଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ତଲାସ କରିଥିଲେ।
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି, ବାଲେଶ୍ୱରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜଜ୍ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା ସର୍ଚ୍ଚ ୱାରେଣ୍ଟ ଆଧାରରେ ଚାରି ଜଣ ଡେପୁଟି ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପୋଲିସ (DSP), ଚାରି ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳ ଏହି ଚଢାଉ କରିଥିଲେ।
ଭଦ୍ରକ ସହରର ସମରାଇପୁରରେ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ତିନି ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଆବାସିକ କୋଠା, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବସ୍ତା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ନରସିଙ୍ଗଡିହାରେ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଘର, ଭଦ୍ରକରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସର ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମାଳିପଡ଼ାରେ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ଏହି ଚଢାଉ ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଆହୁରି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।