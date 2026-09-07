/Odisha Vigilance: ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗ,ବାଲେଶ୍ୱର ଉଠା ଜଳସେଚନ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଗିରଫ

Odisha Vigilance: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ବାଲେଶ୍ୱର ଉଠା ଜଳସେଚନ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସୁବ୍ରତ ମହାନ୍ତି ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁବ୍ରତ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ବାରିପଦାରୁ ଗିରଫ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧାଯାଇଛି। ୧ କୋଟି ୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଥିଲେ।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,ଓଡ଼ିଶା ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ (OLIC)ର ଜଣେ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆଉ ଏକ ଆୟ ବର୍ହିଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି (DA) ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାତ ଆୟର ୧୨୩ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ, ମୟୂରଭଞ୍ଜର (OLIC) ର ଉଦଳା ସବ-ଡିଭିଜନର ପୂର୍ବତନ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲେଶ୍ୱରର (OLIC) ଡିଭିଜନରେ ନିଯୁକ୍ତ ସୁବ୍ରତ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ସଂସ୍ଥା ଗିରଫ କରିଛି । ଏବଂ ସୋମବାର ତାଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରପତି, ଭିଜିଲାନ୍ସଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯାଇଛି।
ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ, ସୁବ୍ରତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଥାନାରେ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ (ସଂଶୋଧନ) ଆଇନ, ୨୦୧୮ର ଧାରା ୧୩(୧)(ଖ)/୧୨ ସହିତ ପଠିତ ଧାରା ୧୩(୨) ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ସୁବ୍ରତ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଜାନୁଆରୀ ୬, ୨୦୨୬ରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ପିଏସ୍ କେସ୍ ନମ୍ବର ୦୧/୨୦୨୬ ଅନୁଯାୟୀ ପଞ୍ଜିକୃତ ଏକ ଟ୍ରାପ୍ ମାମଲାରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ବାକି ଥିବା ବିଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଠିକାଦାରଙ୍କଠାରୁ ୬୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା।