ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁରୀ ଯାଉଛନ୍ତି କି ? ୫ ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ଜଗା ଦର୍ଶନ

ପୁରୀ: ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗଷ୍ଟ ୧୨.୦୮.୨୦୨୬ ବୁଧବାର ଶ୍ରାବଣ କୃଷ୍ଣ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଚିତାଲାଗି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏଣୁ ପ୍ରଥମ ଭୋଗମଣ୍ତପ ଭୋଗ ଶେଷ ହେବାପରେ ଆପାତତଃ ଅପରାହ୍ନ ଘ ୨ଟାଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ ।
ଚିତାଲାଗି ନୀତି ହେଉଛି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ଏକ ଗୁପ୍ତ ଓ ମୁଖ୍ୟ ନୀତି। ଏହି ନୀତି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଅମାବାସ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଓ ରତ୍ନଖଚିତ ଚିତା (ଷଣ୍ଢା/ନାକଚିତା) ଲାଗି କରାଯିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଏହି ନୀତିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋପନୀୟ ଭାବେ ଗର୍ଭଗୃହରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ । ଏଣୁ ସେହି ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହେ। ଏହି ଦିନ ଘରେ ଘରେ ଚିତଉ ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି ପିଠାକୁ ପିତୃପୁରୁଷ ଓ ଜଳଚର ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦିଆଯାଏ।