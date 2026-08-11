Add Zee Business As A Preferred Source
App

ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁରୀ ଯାଉଛନ୍ତି କି ? ୫ ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ଜଗା ଦର୍ଶନ

ପ୍ରଥମ ଭୋଗମଣ୍ତପ ଭୋଗ ଶେଷ ହେବାପରେ ଆପାତତଃ ଅପରାହ୍ନ ଘ ୨ଟାଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 11, 2026, 02:57 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 03:01 PM IST
ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁରୀ ଯାଉଛନ୍ତି କି ? ୫ ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ଜଗା ଦର୍ଶନ
Image Credit: ଚିତାଲାଗି ନୀତି ହେଉଛି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ଏକ ଗୁପ୍ତ ଓ ମୁଖ୍ୟ ନୀତି।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁରୀ ଯାଉଛନ୍ତି କି ? ୫ ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ଜଗା ଦର୍ଶନ
2
3
4
5