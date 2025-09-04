ଫିକା ପଡିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖଶାଳା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଅପୂଜା ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ନବ ନିର୍ମିତ ଦଶବତାର ମୂର୍ତ୍ତି
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2909021
Zee OdishaOdisha State

ଫିକା ପଡିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖଶାଳା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଅପୂଜା ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ନବ ନିର୍ମିତ ଦଶବତାର ମୂର୍ତ୍ତି

ଏହି ସମୟରେ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଜଗନ୍ନାଥ ରହିବେ ନା ବୁଦ୍ଧ ରହିବେ, ଏନେଇ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ବିବାଦ। ହଟାଯାଇଥିବା ମୂର୍ତିରେ ଜଗନାଥ ରହିଥିବା ବେଳେ ଶିଳ୍ପୀ ଜଣକ ମଧ୍ୟ ସମାନ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିଥିଲେ। ହେଲେ ଏହାପରେ ନିରବି ଯାଇଥିଲା ଏଏସଆଇ।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Sep 04, 2025, 07:48 PM IST

Trending Photos

ଫିକା ପଡିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖଶାଳା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଅପୂଜା ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ନବ ନିର୍ମିତ ଦଶବତାର ମୂର୍ତ୍ତି

ପୁରୀ: ଫିକା ପଡିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖଶାଳା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଏପଟେ ଶିଳ୍ପୀ ଶାଳାରେ ଅପୂଜା ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ନବ ନିର୍ମିତ ଦଶବତାର ମୂର୍ତ୍ତି। ୧୨ ବର୍ଷ ଧରି ଭଣ୍ଡାଇ ଭଣ୍ଡାଇ ଗଲେ ପୂର୍ବ ସରକାର,ନୂଆ ସରକାରରେ ଦେଢ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ୧୩ ବର୍ଷ ଧରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖଶାଳାରେ ଲାଗି ପାରିଲାନି ଦଶାବତାର ମୂର୍ତ୍ତି। ୨୦୧୨ ମସିହାରେ ହଟିଥିଲା ଚୂନ ନିର୍ମିତ ଦଶାବତାର ମୂର୍ତ୍ତି,ନୂଆ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ଦାୟିତ୍ଵ ନେଇଥିଲା ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ଵ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା।ଶିଳ୍ପୀ ଶାଳରେ ନୂଆ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଆବାହନ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଶିଳ୍ପୀକୁ କିଏ ଦେବ ପାରିଶ୍ରମିକ ବାବଦ ୩୫ ହଜାର। ମାତ୍ର ପଇଁତିରିଷ ହଜାର ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଅବହେଳିତ ହୋଇ ପଡିରହିଛି କି ଦଶାବତାର ମୂର୍ତ୍ତି। ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ମୁଖଶାଳାରେ ଫିକା ପଡିଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ୧୩ ବର୍ଷ ଧରି ଶିଳ୍ପୀ ଶାଳରେ ପଡିରହିଛି ଏହି ମୁର୍ତ୍ତି।

୨୦୧୧ ମସିହାରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ମୁଖଶାଳା ରେ ଥିବା ଦଶାବତାର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ହଟାଯାଇଥିଲା। ନୂଆକରି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଦାଇତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା (ଏ ଏସ ଆଇ )।ଏଥିପାଇଁ ବିରହରେକୃଷ୍ଣ ପୁର ଦକ୍ଷୀଣ ସାହିର ମହେନ୍ଦ୍ର ସାମଲ ଙ୍କ ସହ ୩୫୦୦୦ ଟଙ୍କାରେ ହୋଇଥିଲେ ଚୁକ୍ତି। ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମାତ୍ର ୩ ମାସ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିଥିଲେ ଶିଳ୍ପୀ। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଜଗନ୍ନାଥ ରହିବେ ନା ବୁଦ୍ଧ ରହିବେ, ଏନେଇ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ବିବାଦ। ହଟାଯାଇଥିବା ମୂର୍ତିରେ ଜଗନାଥ ରହିଥିବା ବେଳେ ଶିଳ୍ପୀ ଜଣକ ମଧ୍ୟ ସମାନ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିଥିଲେ। ହେଲେ ଏହାପରେ ନିରବି ଯାଇଥିଲା ଏଏସଆଇ।

 କାରିଗର ଜଣକ ବାରମ୍ବାର ଏଏସଆଇ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅନ୍ତ ହେଲାନାହିଁ। ନା ଶିଳ୍ପୀ ଜଣକ ନିଜର ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଇଲେ ନା ନୂତନ ମୂର୍ତି ସିଂହଦ୍ୱାର ମୁଖଶାଳାରେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରିଲା। ଏଏସଇ, ପ୍ରଶାସନ,ସରକାର,ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ କେହି ବି ଖୋଲିଲେନି ମୁହଁ। ଶିଳ୍ପୀର ବନ୍ଦ କୋଠରୀ ରେ ଅପୂଜା ରହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଶାସନିକ ତତ୍ପରତା ଅଭାବରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖଶାଳାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ବି ରହିଛି ଫିକା। ୧୨ ବର୍ଷର ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର ଓ ଦେଢ ବର୍ଷ ନୂଆ ସରକାର ଏନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖଶାଳାର ସୌନ୍ଦର୍ୟ୍ଯ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ନଦେବା ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଉଦାସୀନତାର ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିଫଳନ। କେବେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୁନଃ ସଂସ୍ଥାପନ ହେବ,ତାହା ଉପରେ ନଜର ରହିବ।

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Priyambada Rana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

cm mohan charan majhi
କର ମୁକ୍ତ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ ବଡ଼ ସୂଚନା
Srimandira
ଫିକା ପଡିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖଶାଳା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଅପୂଜା ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ନବ ନିର୍ମିତ ଦଶବତାର ମୂର୍
Odisha Teachers
OTET ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ କରି ନଥିବା ୭୫୦୦୦ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କ'ଣ ହେବ ଭବିଷ୍ୟତ? ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ ଜବାବ
Odia News
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ମନା, କଟକରେ ୬ଟିରେ ସ୍ଥାନରେ ସୁଉଚ୍ଚ ତୋରଣକୁ ଅନୁମତି
GST rate Cut
ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଶସ୍ତା ହେବ ନା ମହଙ୍ଗା; TV, AC ଏବଂ ଫ୍ରିଜ୍ ମୂଲ୍ୟ କମିବ କି? ଜାଣନ୍ତୁ ନୂତନ ଟିକସ
;