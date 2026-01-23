Advertisement
Odisha Stateସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଦଶାବତାର ମୂର୍ତ୍ତି ରଖି କରାଗଲା ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା

ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଦଶାବତାର ମୂର୍ତ୍ତି ରଖି କରାଗଲା ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା

ଘଣ୍ଟ, ଘଣ୍ଟା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧ୍ବନି ମଧ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀରେ ଆଜି ଏହି ଦଶ ଅବତାର ମୂର୍ତ୍ତି ରଖାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ମାସ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ଏହା ନ ଲଗାଇଲେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ଏହା ଲଗାଇବ ବୋଲି ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ଚେତାବନୀ ଶୁଣାଇଛି। 

Jan 23, 2026, 05:02 PM IST

ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଦଶାବତାର ମୂର୍ତ୍ତି ରଖି କରାଗଲା ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା

ପୁରୀ: ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଦଶାବତାର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ରଖି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଛି। ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ସାଙ୍ଗକୁ ଦୀପ, ଧୂପ ଲଗାଯାଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ ସେବାୟତ। ତେବେ ସିଂହଦ୍ଵାର ଗୁମୁଟରେ କେବେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ଦଶାବତାର ମୂର୍ତ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି।

ପୌରାଣିକ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟ ୧୫୦ ବର୍ଷ ତଳେ ସିଂହଦ୍ୱାରକୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମହାରାଜାମାନେ ଏହି ଦଶାବତାର ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ନବମ ଅବତାରକୁ ନେଇ ବିବାଦ ପରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଲାଗିପାରି ନାହିଁ ଦଶାବତାର ମୂର୍ତ୍ତି। ଏଣୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଦଶ ଅବତାର ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ଵାର ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ଘଣ୍ଟ, ଘଣ୍ଟା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧ୍ବନି ମଧ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀରେ ଆଜି ଏହି ଦଶ ଅବତାର ମୂର୍ତ୍ତି ରଖାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ମାସ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ଏହା ନ ଲଗାଇଲେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ଏହା ଲଗାଇବ ବୋଲି ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ଚେତାବନୀ ଶୁଣାଇଛି। ସେପଟେ ଦଶାବତାର ଲଗାଇବାର ଅଧିକାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କର ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଅନୁପାଳନ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ।

