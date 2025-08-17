ହଜିବାକୁ ବସିଲାଣି ପୌରାଣିକ ଓ ଐତିହାସିକ କଥାବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଧାରିତ ପରିବେଷିତ ଦାସକାଠିଆ

ପୌରାଣିକ ଓ ଐତିହାସିକ କଥାବସ୍ତୁ ଉପରେ ଏହା ପରିବେଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଆମ କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରତୀକ। ଏବେ ଏହା କେବଳ ଆକାଶବାଣୀ ରେ ହିଁ କେତେବେଳେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି । କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିବାକୁ ଏହା ବିରଳ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଧୁନିକତାର ସଭ୍ୟତା ରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଡିଜେ ସ୍ଥାନ ପାଉଛି।
ବ୍ରହ୍ମପୁର: (ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ପୁଜାରୀ )ହଜିଯାଉଥିବା ଲୋକ କଳାକୁ ସମାଜକୁ ପୁନଃ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ତଥାପି ସମାଜରେ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ କଳାକାର ବାସ୍ତବରେ ଯୋଜନା ଠାରୁ ଦୁରରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପିଡି ପରେ ପଡ଼ି ଦାସକାଠିଆ କଳାକୁ ନେଇ ଜିବିକା ଅର୍ଜନ କରୁଥିବା ଅନେକ କଳାକାର ଅବହେଳିତ ଭାବେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ଯାହାର ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦାସକାଠିଆ କଳାକାର ହିଞ୍ଜିଳି ର ରାଧାଶ୍ୟାମ ସାହୁ ଶର୍ମା।
ସମାଜରୁ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲାଣି ଅନେକ ଲୋକକଳା। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ଲୋକକଳା ମଧ୍ୟରେ ‘ଦାଶକାଠିଆ’ ଅନ୍ୟତମ। ବିଶେଷକରି ପୌରାଣିକ ଓ ଐତିହାସିକ କଥାବସ୍ତୁ ଉପରେ ଏହା ପରିବେଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଆମ କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରତୀକ। ଏବେ ଏହା କେବଳ ଆକାଶବାଣୀ ରେ ହିଁ କେତେବେଳେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି । କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିବାକୁ ଏହା ବିରଳ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଧୁନିକତାର ସଭ୍ୟତା ରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଡିଜେ ସ୍ଥାନ ପାଉଛି।
ଆଉ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ ପାଲା ନାଚ ଓ ଦାସକାଠିଆ । ଦିନକୁ ଦିନ ଦାଶକାଠିଆ କଳା ଓ କଳାକାରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମୁଥିବା ବେଳେ ବଞ୍ଚି ରହିଥିବା କଳାକୁ ଅଧୁନିକତାର ଛାପ ଗ୍ରାସ କଲାଣି। ଜନସଚେତନତା ହେଉ କି ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୁର୍ବରୁ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଦାସକାଠିଆକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରୁଥିଲେ। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ବଦଳିବା ପରେ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ମୁଳୁନି କାମ। ଏହି ଲୋକକଳାର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ କୁହାଯାଉଥିବା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ହିଞ୍ଜିଳି ର ରାଧାଶ୍ୟାମ ସାହୁ ଶର୍ମା ଏହି କଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପିଡି ପରେ ପିଢ଼ି ଏହା କଳାକୁ ଜୀବନ ଜିବିକା ଭାବେ କରିଆସୁଥିବା ବେଳେ ବୟସ ଅପରାହ୍ନ ରେ ମଧ୍ୟ ଦାସକାଠିଆ କଳା ତାଙ୍କୁ ସମାଜରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେଇଆସିଛି। ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଓ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଠାରୁ ମାନପତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଯୁଗରେ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପରିବାର ଚଳାଇବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ । ନୂତନ ପୀଢ଼ି ଲୋକକଳାକୁ ଆପଣାଇବାକୁ ବିମୁଖ ହେଉଛନ୍ତି। ତଥାପି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏ ଲୋକ କଳା ପ୍ରତି ରୁଚି ରଖି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଅନେକ କିଛି ଆଗ୍ରହୀ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ କି ଦାସକାଠିଆ କଳା ଶିକ୍ଷା ନେବାକୁ ଆଗ୍ରହ ରଖୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଆବଶ୍ୟକ ସହଯୋଗ ଓ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଥାନ୍ତେ ତାହାହେଲେ ଏହାର ପ୍ରସାର ହୋଇପାରନ୍ତା ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଦାସକାଠିଆ କଳା ରେ ଜଣେ ନିପୁଣ କଳାକାର ଭାବେ ବେସ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ରାଧାଶ୍ୟାମ ସାହୁ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ବୟସ ବର୍ତ୍ତମାନ ୮୨। ଜୀବନରେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ସହି ଏହି କୁ ଉଜ୍ଜିବିତ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସରକାରଙ୍କ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ ସେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଳାକାର ରାଧା ଶ୍ୟାମ ଶର୍ମା।