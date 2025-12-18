Vigilance Raid: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟ୍ରାପରେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ, ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନବା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା...

Trending Photos
କୋରାପୁଟ:(ନିରୋଜ ଶତପଥୀ) ଦଶମନ୍ତପୁର ଥାନା ଆଇଆଇସି ଶ୍ରୀମତୀ ସୁକମା ହଂସଦାଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ମାମଲା ଡାଏରୀ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ୨୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।
ଗୁରୁବାର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା-ଦଶମନ୍ତପୁର ଥାନାର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଇନ୍ଚାର୍ଜ (IIC) ଶ୍ରୀମତୀ ସୁକମା ହଂସଦାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ କରିଛି । ସେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ୨୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରି କୋର୍ଟରେ ମାମଲା ଡାଏରୀ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଉକ୍ତ ପିଏସ୍ ରେ ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଜିକୃତ ଏକ ମାମଲାରେ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ସେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାରେ କେସ୍ ଡାଏରୀ ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ।
କେସ୍ ଡାଏରୀ ଦାଖଲ କରିବା ଏବଂ ଜାମିନ ପାଇଁ, ଶ୍ରୀମତୀ ହଂସଦା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ୨୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିଲେ, ଯିଏ ଏହି ଘଟଣା ଭିଜିଲାନ୍ସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସର ଏକ ଦଳ ଆଜି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ୨୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ଶ୍ରୀମତୀ ହଂସଦାହଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀମତୀ ସୁକମା ହଂସଦା, ଆଇଆଇସିଙ୍କ କବଜାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ୨୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଜବତ କରାଯାଇଛି।
ଟ୍ରାପ୍ ପରେ, ଶ୍ରୀମତୀ ସୁକମା ହଂସଦା ଆଇଆଇସିଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ୨ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ତଲାସ ହୋଇଛି। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀମତୀ ହଂସଦାହଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୋରାପୁଟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପିଏସ୍ ମାମଲା ନମ୍ବର ୩୯/୨୦୨୫, ୭ପିସି (ସଂଶୋଧନ) ଆଇନ, ୨୦୧୮ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି। ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।