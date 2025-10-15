Odisha Vigilance: ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଗିରଫ୍ ହେଲେ ବେଗୁନିଆ ତହସିଲରେ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର

Odisha Vigilance: ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବୁଧବାର ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବେଗୁନିଆର ତହସିଲଦାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜଣେ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର (DEO)ଙ୍କୁ ୮୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରିଛି।
ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ମୃତି ଜୟସିଂହ (Smruti Jayasingh) ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯିଏ କୃଷି ଜମିକୁ ଅଣ-କୃଷି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଜୟସିଂହ ଫାଇଲ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣରେ ବିଳମ୍ବ କରି ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏଥି ପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ।
ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ତାଙ୍କ କବଜାରୁ ଲାଞ୍ଚ ରାଶି ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତିର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଲାସ ଚାଲିଛି।
ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ (ସଂଶୋଧନ) ଆଇନ, ୨୦୧୮ ର ଧାରା ୭ ଅନୁଯାୟୀ ଜୟସିଂହଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।