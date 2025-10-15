Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2962944
Zee OdishaOdisha State

Odisha Vigilance: ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଗିରଫ୍ ହେଲେ ବେଗୁନିଆ ତହସିଲରେ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର

Odisha Vigilance: ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବୁଧବାର ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବେଗୁନିଆର ତହସିଲଦାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜଣେ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର (DEO)ଙ୍କୁ ୮୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରିଛି।

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Oct 15, 2025, 05:13 PM IST

Trending Photos

Odisha Vigilance
Odisha Vigilance

Odisha Vigilance: ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବୁଧବାର ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବେଗୁନିଆର ତହସିଲଦାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜଣେ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର (DEO)ଙ୍କୁ ୮୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରିଛି।

ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ମୃତି ଜୟସିଂହ (Smruti Jayasingh) ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯିଏ କୃଷି ଜମିକୁ ଅଣ-କୃଷି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଜୟସିଂହ ଫାଇଲ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣରେ ବିଳମ୍ବ କରି ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏଥି ପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ।

ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ତାଙ୍କ କବଜାରୁ ଲାଞ୍ଚ ରାଶି ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତିର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଲାସ ଚାଲିଛି।

Add Zee News as a Preferred Source

ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ (ସଂଶୋଧନ) ଆଇନ, ୨୦୧୮ ର ଧାରା ୭ ଅନୁଯାୟୀ ଜୟସିଂହଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।

About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha vigilance
ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଗିରଫ୍ ହେଲେ ବେଗୁନିଆ ତହସିଲରେ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର
Odisha news
ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ପୋଷଣ ମାସ -୨୦୨୫ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି
Gwalior
ସନାତନ ବିରୋଧୀ କହିବାରୁ ରାଗିଗଲେ ମୁସଲିମ ପୋଲିସ, ଭିଡ଼ ସାମ୍ନାରେ ଲଗାଇଲେ 'ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ' ନାରା
Top 10 News Headlines
Top 10 News Today:ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନର ୧୦ଟି ପ୍ରମୁଖ ଖବର...
Tamil Nadu government
ଏହି ରାଜ୍ୟ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଏବଂ ଗୀତ ଉପରେ ଲଗାଇବ ବ୍ୟାନ୍! ସରକାର ଆଗତ କରିପାରନ୍ତି ବିଲ୍