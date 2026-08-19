ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀରେ ଗର୍ଜିଛନ୍ତି ଅନଲାଇନ୍ ଚାଳକ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ । ତୃତୀୟ ଦିନରେ OLA, Uber ଏବଂ Rapido ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଛି । ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକରେ ଅଟୋ, ବାଇକ୍ ରଖିବା କାରଣରୁ ରାସ୍ତା ଜାମ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜି ଓ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକରେ ଅନଲାଇନ୍ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ-ପୋଲିସ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଲୋୟର ପିଏମଜି ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ରାସ୍ତାରେ ଖଣ୍ଡଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଟେକା ପଥର ମାଡ଼ କରାଯାଇଛି । ଗୋଟିଏ ‘ଆମ ବସ୍’କୁ ପଥର ମାଡ଼ କରି ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ । ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରୁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ଜାମ୍ ରହିଛି । ଷ୍ଟେସନ୍ ଓ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଫେରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଅନଲାଇନ୍ ଚାଳକ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାପ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଓ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଦାବିରେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଥିବା ସମୟରେ ଅନଲାଇନ୍ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ହିଂସ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଡିସିପି । ଗାଡ଼ି ସିଜ୍ ହେବ, FIR କରି ଗିରଫ କରିବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡିସିପି । ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ଅଯଥାର୍ଥ, ଏଥିରେ ସରକାରଙ୍କ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ । ସେମାନେ ଘରୋଇ କଂପାନୀ ସହ ସଂପୃକ୍ତ ତେଣୁ ଏଥିରେ ସରକାର କଣ କରିବେ । ଦିନକ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଥିଲା ହେଲେ ଆଜି ଜାଣିଶୁଣି ଅସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଡିସିପି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛିଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି । ଥାନାରେ ଏତଲା କରି ଗିରଫ ସହ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିବୁ ବୋଲି ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି ।
Service Notice:
Due to the ongoing strike and prevailing law & order situation at Master Canteen, Ama Bus services may be affected, while buses already on route will continue via diverted routes to ensure continuity of public transport.#AmaBus #Bhubaneswar #ServiceUpdate pic.twitter.com/IEaZk6Trwk
— Comprehensive Region Urban Transport (@CRUT_BBSR) August 19, 2026