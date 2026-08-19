Add Zee Business As A Preferred Source
App

ଲୋୟର ପିଏମଜି ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ରାସ୍ତାରେ ଖଣ୍ଡଯୁଦ୍ଧ

ଅନଲାଇନ୍ ଚାଳକ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାପ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଓ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଦାବିରେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଥିବା ସମୟରେ ଅନଲାଇନ୍ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ହିଂସ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଡିସିପି

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 19, 2026, 01:51 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 02:18 PM IST
ଲୋୟର ପିଏମଜି ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ରାସ୍ତାରେ ଖଣ୍ଡଯୁଦ୍ଧ
Image Credit: ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଟେକା ପଥର ମାଡ଼ କରାଯାଇଛି

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଲୋୟର ପିଏମଜି ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ରାସ୍ତାରେ ଖଣ୍ଡଯୁଦ୍ଧ
2
3
4
5