Odisha News: ଥାନାରେ ଥାର୍ଡଡିଗ୍ରୀ- ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେ ଥାନାଧିକାରୀ
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2933282
Zee OdishaOdisha State

Odisha News: ଥାନାରେ ଥାର୍ଡଡିଗ୍ରୀ- ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେ ଥାନାଧିକାରୀ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: କଟକର ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ଥାନାଧିକାରୀ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି।  ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଚୌଦ୍ବାର ଥାନାର ସବ୍‍ଇନ୍‍ସପେକ୍ଟର ନିରଞ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Sep 23, 2025, 10:44 AM IST

Trending Photos

Odisha News: ଥାନାରେ ଥାର୍ଡଡିଗ୍ରୀ- ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେ ଥାନାଧିକାରୀ

Odisha News: ଭୁବନେଶ୍ୱର: କଟକର ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ଥାନାଧିକାରୀ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି।  ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଚୌଦ୍ବାର ଥାନାର ସବ୍‍ଇନ୍‍ସପେକ୍ଟର ନିରଞ୍ଜନ ଗୋଡ଼ା ଏବଂ କନଷ୍ଟେବଳ କମଳ ଲୋଚନ ମାଝୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିଲା।

ରବିବାର ଦିନ ଢେଙ୍କାନଳ ର ଯୁବକ ରସାନନ୍ଦ ନାୟକଙ୍କୁ ବାଇକ୍‍ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗରେ ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନା ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୁଇଟି ଚୋରି ଗାଡ଼ି ଜବତ କରିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥିଲେ। ସିସିଟିଭି ଆଢ଼ୁଆଳରେ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଥିବା ଅଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା।  ପରେ ତାଙ୍କ ମୃତ ଦେହ ମିଳିଥିଲା। ଏହାକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। 

ଘଟଣାର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆଦେଶ  ଦେଇଥିଲେ। ସେମାବାର ଏହାର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ  ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆଇଆଇସି  ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Westbengal Rain
ହାଓଡ଼ା ଷ୍ଟେସନରେ ପଶିଲା ବନ୍ୟାଜଳ, ମେଟ୍ରୋ ଚଳାଚଳ ଠପ; ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ବେହାଲ କୋଲକାତା
odia entertainment news
Odia Entertainment News: ରିଲିଜ୍ ହେଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ଅଡିଓ ୨୬ରେ ସାରା ଓଡିଶାରେ ଶୁଭମୁକ୍ତି
Navratri puja
Navratri Puja: ଆଜି ନବରାତ୍ରୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ:ମା ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀଙ୍କ ପୂଜାର ଶୁଭମୂହୁର୍ତ୍ତ, ବିଧି
New update on H-1B visa
New update on H-1B visa: ଏହି ମାନଙ୍କୁ ଏଚ-1ବି ଭିସାରୁ ମିଳିପାରେ ମୁକ୍ତି
Odisha news
Odisha News: ଆଜି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଫେରିବ ରତ୍ନ, ୧୦ଟା ପରେ ଜଗା ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ
;