/ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦୀପାଲିଙ୍କ ଚିଠି

ଝାରସୁଗୁଡ଼ା: ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଆଇନ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ, ସରକାରୀ ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି ଏବଂ ପରିବେଶ ଧ୍ୱଂସକୁ ନେଇ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଦାବୀପତ୍ର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ଦୀପାଲି ଦାସ।
ଏହି ଦାବୀପତ୍ରରେ କଟାପାଲି ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବାଲିଘାଟରେ ଚାଲିଥିବା ବେଆଇନ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ, ପରିବେଶ ନିୟମର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ, ନକଲି ଟ୍ରାନ୍ଜିଟ୍ ପରମିଟ୍ ବ୍ୟବହାର, ଜାଲିଆତି ଦସ୍ତାବିଜ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଲାମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଏବଂ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ହେବା ଭଳି ଗୁରୁତର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଜନସମ୍ପଦର ସୁରକ୍ଷା, ପରିବେଶର ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ସରକାରୀ ରାଜସ୍ୱର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ, କଡ଼ା ନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି।
ବେଆଇନ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଓ ସରକାରୀ ରାଜସ୍ୱକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଦୀପାଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
Also Read- ରାଜ୍ୟର ୭୦୭ ଦୁର୍ଗମ ଗାଁରେ ବସିବ ୪ଜି ଟାୱାର