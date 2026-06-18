Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦୀପାଲିଙ୍କ ଚିଠି

ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦୀପାଲିଙ୍କ ଚିଠି

ଦାବୀପତ୍ରରେ କଟାପାଲି ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବାଲିଘାଟରେ ଚାଲିଥିବା ବେଆଇନ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ, ପରିବେଶ ନିୟମର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ, ନକଲି ଟ୍ରାନ୍‌ଜିଟ୍ ପରମିଟ୍ ବ୍ୟବହାର, ଜାଲିଆତି ଦସ୍ତାବିଜ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଲାମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଏବଂ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ହେବା ଭଳି ଗୁରୁତର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 18, 2026, 04:48 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 04:48 PM IST
ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦୀପାଲିଙ୍କ ଚିଠି

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦୀପାଲିଙ୍କ ଚିଠି
Deepali Das0 min ago
2
Odia News21 min ago
3
Top 10 News Headlines47 min ago
4
Job news1 hr ago
5
TMC2 hrs ago