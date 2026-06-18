Add Zee Business As A Preferred Source
App

Vigilance Raid: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଡେଲାଙ୍ଗ ଫରେଷ୍ଟର୍, ୨୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ...

Vigilance Raid: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପୁଣି ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ଡେଲାଙ୍ଗ ଫରେଷ୍ଟର୍ ରାକେଶ ପଣ୍ଡା ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡିଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ଜମିର କିସମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ୨୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 18, 2026, 01:08 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 01:08 PM IST
Vigilance Raid: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଡେଲାଙ୍ଗ ଫରେଷ୍ଟର୍, ୨୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ...

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Jharsuguda Politics: ହାର୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇ ଶ୍ରେୟ ରାଜନୀତି! ବିଧାୟକଙ୍କୁ ୭ ପ୍ରଶ୍ନ...
Naba Das2 hrs ago
2
Odisha news2 hrs ago
3
VB-G RAM G3 hrs ago
4
vigilance raid3 hrs ago
5
top 10 news today3:01 AM IST