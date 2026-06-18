Vigilance Raid: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଡେଲାଙ୍ଗ ଫରେଷ୍ଟର୍, ୨୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ...

Vigilance Raid: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପୁଣି ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ଡେଲାଙ୍ଗ ଫରେଷ୍ଟର୍ ରାକେଶ ପଣ୍ଡା ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡିଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ଜମିର କିସମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ୨୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡେଲାଙ୍ଗ ରେଞ୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଙ୍କୁଇର ଫରେଷ୍ଟର ରାକେଶ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଜଣେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାଲିକଙ୍କ ଠାରୁ ୨୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ କରିଛି।
ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଖୋଳାଯାଇଥିବା ମାଟି ନେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜମିରେ ଡମ୍ପିଂ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅଧିକାରୀ ପୂର୍ବ ଅନୁମତି ବିନା ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଲେ ଗାଡି ଜବତ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେବା ପରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାଲିକ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଦାବି ଭିଜିଲାନ୍ସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏକ ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ଲାଞ୍ଚ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ ଫରେଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଧରିଥିଲେ। ଏବଂ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କାକୁ ଜବତ କରିଥିଲେ।
ଗିରଫ ପରେ,ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତିର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ତଲାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ପି.ଏସ୍.ମାମଲା ନଂ. ୧୧ ତାରିଖ ଜୁନ୍ ୧୭, ୨୦୨୬, ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ (ସଂଶୋଧନ) ଆଇନ, ୨୦୧୮ର ଧାରା ୭ ଅନୁଯାୟୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି।ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆହୁରି ତଦନ୍ତ ଜାରିରହିବା ସହ ରେଡ୍ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ।