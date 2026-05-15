Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3218463
Zee OdishaOdisha Stateଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ପୂର୍ବରୁ ରାସ୍ତା ମରାମତି ପାଇଁ ଦାବି

ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ପୂର୍ବରୁ ରାସ୍ତା ମରାମତି ପାଇଁ ଦାବି

ପୁରୁଣା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଠାରୁ ଦଳେଇ ପଡ଼ା ନନ୍ଦ ପଡ଼ା ଓ ଝାଡୁଆ ପଡ଼ା ରାସ୍ତା ସ୍ବେରେଜ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଖୋଳା ଯାଇଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା ଗୁଡିକ ଆବଡା ଖବଡ଼ା ଓ ଗର୍ତ୍ତ ରହିଥିବାରୁ ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Reported By: Ajay Kumar Nath|Last Updated: May 15, 2026, 08:35 PM IST

Trending Photos

ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ପୂର୍ବରୁ ରାସ୍ତା ମରାମତି ପାଇଁ ଦାବି

ସମ୍ୱଲପୁର: ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ପର୍ବ । ମୁଖ୍ୟତଃ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବହୁ ଜନ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାନାଥ ଓ ଜଗତ ଜନନୀ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ । କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଯାଉଥିବା ରାସ୍ତା ଗୁଡିକର ଅବସ୍ଥା ଭାରି ଶୋଚନୀୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ମରାମତି କରିବାକୁ ଦାବି ଉଠୁଛି । 

ପୁରୁଣା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଠାରୁ ଦଳେଇ ପଡ଼ା ନନ୍ଦ ପଡ଼ା ଓ ଝାଡୁଆ ପଡ଼ା ରାସ୍ତା ସ୍ବେରେଜ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଖୋଳା ଯାଇଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା ଗୁଡିକ ଆବଡା ଖବଡ଼ା ଓ ଗର୍ତ୍ତ ରହିଥିବାରୁ ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟିଏ କାର ଖସି ପଡିଥିଲା । ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମଧ୍ୟ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏହି ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଏଭଳି ରହିଥିବା ବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ପୋଷଣ ଓ ପିସି ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ରାସ୍ତା ମରାମତି ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ ନ ଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ ହେଉ ଏବଂ ବାଟମାରଣା ନହେଉ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

Also Read- DA Hike: ଓଡ଼ିଶା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ବଢିଲା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read- Gold Rate: ପୁଣି ଥରେ ଖସିଲା ସୁନା ଦର, ୧୪ରୁ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ୧୦ ଗ୍ରାମ ଦାମ...

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

cm mohan charan majhi
ମଇ ୧୮ ଓ ୨୫ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ
Indian rupee
Indian Rupee: ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଲା ଟଙ୍କା
Odia News
Supreme Court: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ୨ଦିନ ଭର୍ଚୁଆଲ୍‌ ଶୁଣାଣି
Odisha news
Odisha News: ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ - ଆଇଏଫଆଇ ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ମାନ
Odia News
Unique Marriage: ବିବାହ ପାଇଁ ରୋଷଣୀରେ କନ୍ୟା ଗଲା ବର ଘରକୁ