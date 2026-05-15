ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ପୂର୍ବରୁ ରାସ୍ତା ମରାମତି ପାଇଁ ଦାବି

ସମ୍ୱଲପୁର: ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ପର୍ବ । ମୁଖ୍ୟତଃ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବହୁ ଜନ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାନାଥ ଓ ଜଗତ ଜନନୀ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ । କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଯାଉଥିବା ରାସ୍ତା ଗୁଡିକର ଅବସ୍ଥା ଭାରି ଶୋଚନୀୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ମରାମତି କରିବାକୁ ଦାବି ଉଠୁଛି ।
ପୁରୁଣା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଠାରୁ ଦଳେଇ ପଡ଼ା ନନ୍ଦ ପଡ଼ା ଓ ଝାଡୁଆ ପଡ଼ା ରାସ୍ତା ସ୍ବେରେଜ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଖୋଳା ଯାଇଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା ଗୁଡିକ ଆବଡା ଖବଡ଼ା ଓ ଗର୍ତ୍ତ ରହିଥିବାରୁ ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟିଏ କାର ଖସି ପଡିଥିଲା । ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମଧ୍ୟ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏହି ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଏଭଳି ରହିଥିବା ବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ପୋଷଣ ଓ ପିସି ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ରାସ୍ତା ମରାମତି ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ ନ ଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ ହେଉ ଏବଂ ବାଟମାରଣା ନହେଉ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
