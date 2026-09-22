ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ସମ୍ୱଲପୁରରେ ତେଜିଲା ଦାବି

ସମ୍ୱଲପୁର: ରାଜ୍ୟର ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଓ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବୋଲି ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ଏବିଭିପି ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ସମ୍ପାଦକ । ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରାନ୍ତର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୨ ଓ ୧୩ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ କ୍ଷେତ୍ରିୟ ସହ ସଂଗଠନ ବୈଲୋଚନ ସାହୁ, ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଡ଼. ସଞ୍ଜିବ ନାଏକ, ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ଵେତାଂଶୁ ଶେଖର ବରାଇ, ପ୍ରାନ୍ତ ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ନିକୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ପଣ୍ଡା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରାନ୍ତର ୧୪ ଟି ଜିଲ୍ଲା ରୁ ୨୦୦ ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଛାତ୍ର ନେତା ଯୋଗଦେଇଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ରାଜ୍ୟର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଶିକ୍ଷା ଓ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା ଓ ସ୍ଥିତିର ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟ ପାରିତ କରାଯାଇଛି।
ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ସମାଜର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରି ଆସିଛି ଓ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ଏବିଭିପି ବିଗତ ୮ ବର୍ଷ ହେଲା ଦାବି କରି ଆସୁଛି। ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ମଧ୍ୟ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଓ ନେତୃତ୍ୱ ବିକାଶରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନ କଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନର ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଛାତ୍ରଶକ୍ତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ମାଳ ମାଳ ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଅବସର ନେଉଛନ୍ତି ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ନିଯୁକ୍ତି ନ ହେବା କାରଣରୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ସମାଜ ହେଉଛନ୍ତି । ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ଅତିଥି ଅଧ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇ ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ଅଧ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ । SAMS ଓଡ଼ିଶାର ସରଳୀକରଣ ଏବଂ ସକ୍ରୀୟକରଣ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଟେ। SAMS ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଂଗଠିତ ହେଉଛି ତାହା ସର୍ବଦା ତ୍ରୁଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ।ଏଥି ପାଇଁ ବର୍ଷ ତମାମ ଆଡ଼ମିଶନ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଲାଗି ରହୁଛି ଯାହା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟଦାୟୀ ଅଟେ।ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ ବାହାରିବାର ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆଡ଼ମିଶନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହେଇ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଉ। ନଚେତ୍ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଚାଲୁଥିବା ଆଡ଼ମିଶନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କାରଣରୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତ ହେଉ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରବେଶ, ପରୀକ୍ଷା ଓ ୪୫ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷାର ପରିଣାମ କିଭଳି ବାହାରି ପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଗତ ୨୦୨୪ ଡିସେମ୍ବରରେ ନୂତନ ସରକାର ଆସିବାର ୪ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଗଭର୍ଣିଂ ବଡି ଭଙ୍ଗ ହେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାଙ୍କ ସିଧାସଳଖ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ବଢୁଥିବା ଉତ୍ପୀଡନ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏକ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ନୂତନ ଗଭର୍ଣିଂ ବଡି ଗଠନ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ତୁରନ୍ତ ଅଣ ରାଜନୈତିକ ଶିକ୍ଷାବିତଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ଗଭର୍ଣିଂ ବଡି ଗଠନ କରାଯାଉ । ତେଣୁ ସ୍ଥାୟୀ ଅଧ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ସହିତ ଅଣ ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ପରିସରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ୟାନେଲଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରି ଯୁବ ସମାଜକୁ ରୋଜଗାର ଦେବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲେଜ ଜମି ମଧ୍ୟ କଲେଜ ନାମରେ ହୋଇ ନାହିଁ। ଏହି ସମସ୍ୟା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମାଧାନ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବିଭିପି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ । ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ବେତାଂଶୁ ସେଖର ବାରାଇ, ରାଜ୍ୟ ମିଡିଆ ସଂଯୋଜକ ସଂକେତ ସାହୁ, ରାଜ୍ୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଯୋଜକ ୟଶ ତିୱାରୀ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ବିବେକ ତିୱାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।