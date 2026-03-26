ପଡ଼ିଆବହାଲ ଆରୋଗ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବି

ସମ୍ବଲପୁର: ପଡ଼ିଆବହାଲ ଆରୋଗ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବୀ ଜଣାଇଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ବର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦରଙ୍କୁ,ପଡିଆବାହଲରେ ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି ଓ ଡି.ପି ପଏଣ୍ଟ ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ବାସୀ। ପଡିଆବାହାଲ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଗତ ୨ ମାସ ହେଲା ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଯିବାପରେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ଡାକ୍ତରଖାନା। ଫଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ ରୋଗୀ ସମସ୍ୟା ଲାଗିରହିଛି।
ଏହି ଡାକ୍ତରଖାନା ଉପରେ ଅଞ୍ଚଳର ପାଖାପାଖି ୧୧ ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ରୋଗୀ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଜଣେ ଏ ଏନ ଏମଙ୍କ ପ୍ରମୋସନ ପରେ ଗତ ୨ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠାରେ ଡିପି ପଏଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଫଳରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁର ଡାକ୍ତରଖାନା କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ଉପରେ ଭରଷା କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଏହା ୫୩ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରେ ଥିବାରୁ ବହୁ ସମୟରେ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ହେତୁ ତାକ୍ତରଖାନାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଯଥେଷ୍ଟ ରହୁଛି।
ଏଠାରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ସେବା ପ୍ରଦାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରାଯିବା ସହିତ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସୁବିଧା ରହିବା କଥା। ଏଠାରେ ଏକ ଆମ୍ଭୁଲାନ୍ସ ରହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନ ଥିବାରୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଵା ଫଳରେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯାଉଥିବା ଅନେକ ନଜିର ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ୍ତର ନ ଥିବାରୁ ଲୋକେ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଦିନକୁ ଦିନ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଣୁ ଏ ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପଡିଆବାହାଲ ଠାରେ ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁସାଙ୍ଗିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି।
ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରି ଅଂଚଳବାସୀଙ୍କ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି ସଦୟ ମନୋଭାବ ରଖି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ପୂରଣ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାବୀ ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ତଥା ବାହାମ ପଞ୍ଚାୟତ ର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ମିତ୍ରଭାନୁ ପ୍ରଧାନ, ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା ମାନସ ରଞ୍ଜନ ବକ୍ସି, ପଡ଼ିଆବାହାଲ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଆକାଶ ମିଶ୍ର, ଅଶୋକ ରାଏ, ପ୍ରକାଶ ବଢ଼େଇ, ପିଙ୍କୁ ସାହୁ, ଚିଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନ, ସୁନନ୍ଦା ପ୍ରଧାନ, ଉମାକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।