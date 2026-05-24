Sambalpur News: ଶିବମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ମିଟର ଲମ୍ବ ରେଳ ବିଭାଗର ପାଚେରୀ ଭଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ

Sambalpur News:
Sambalpur News: (ସମ୍ବଲପୁର)-: ଅଜୟ ନାଥ- ଆଜି ଠାକୁରପଡା ରୋଡ୍ ସ୍ଥିତ ଶିବ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ମିଟର ଲମ୍ବ ରେଳ ବିଭାଗର ପାଚେରୀ ଭଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହିତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଷ୍ଟେସନପଡା ଓ ରେଳନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଥିଲା। ଅଙ୍କାବଙ୍କା ଡ୍ରେନ ନିର୍ମାଣ ,ଡ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇପ ଲାଇନ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେବଲ ଯୋଗୁଁ କଲଭର୍ଟ ଗୁଡିକ ଅବରୋଧ ହୋଇଯିବା ଫଳରେ ଡ୍ରେନ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗତ ବର୍ଷ ଏସଏମସି ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍, ସାନିଟେସନ ଟିମ୍ ଏବଂ ରେଲୱେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ତରଫରୁ ଯୁକ୍ତ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା।
ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିବା ଡ୍ରେନଟି ରେଳୱେ ପରିସର ଭିତରେ ଓ ପାଚେରୀ ଦ୍ୱାରା ଘେରାଯାଇଥିବାରୁ ଏସଏମସି ପକ୍ଷରୁ ଡ୍ରେନ ସଫା କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ,ପାଚେରୀକୁ ପ୍ରାୟ ୮ ରୁ ୧୦ ଫୁଟ୍ ଭିତରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରି ନୂତନ ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁର ରେଳ ଡିଭିଜନ ର DRM ଏହାର ଗୁରୁତ୍ବ ଉପଲବଧି କରି ତୁରନ୍ତ ରେଳୱେ ସିଭିଲ୍ ଟିମ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଫଳରେ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ରେଲୱେ ଦ୍ଵାରା ବିକଳ୍ପ ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ରେଳୱେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ତତ୍ପରତା ତଥା ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ ଫଳରେ ଆଜି ପୁରୁଣା ପାଚେରୀ ଭଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଏହା ଫଳରେ ବିଜୁଳି ଖୁଣ୍ଟ,ଟେଲିଫୋନ ଓ କେବଲ ଖୁଣ୍ଟ ସବୁ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଲାପରେ ରାସ୍ତାର ଚଉଡ଼ା ପ୍ରାୟ ୩ ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିପାରିବ । ଡ୍ରେନ୍ ସଫେଇ ସୁଚାରୁରୂପେ ହୋଇପାରିବ ।
ଏହି ରାସ୍ତାଟି ସହରର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଓ ଯାତାୟାତପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଗୁରୁନାନକ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ, ପିଏମ୍ ଶ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନଂ-୧ ପରି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ବିକାଶ ହସ୍ପିଟାଲ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ସହିତ କ୍ଷେତରାଜପୁର ରେଳଷ୍ଟେସନରୁ ଅଇଁଠାପାଲି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଲିଙ୍କ ରୋଡ୍ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି।
ରବିବାର ଛୁଟି ଦିନ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏସଏମସି ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗରମକୁ ଖାତିର୍ ନକରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ରାସ୍ତା ସଫା ଓ ଅବରୋଧମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଆସନ୍ତା ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ଏହିବର୍ଷ ଅଧିକ ସୁବିଧାଜନକ, ଅବରୋଧମୁକ୍ତ ଓ ପ୍ରଶସ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ।
