Odisha Crime News: ଦେବଗଡ଼ରେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଧରାପଡିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ,ପାଣିଟାଙ୍କି...

Odisha Crime News: ଦେବଗଡ଼ କୁଣ୍ଢେଇଗୋଳା ଥାନା ଗରିଆପାଲି ଗାଁରେ ଘଟିଥିବା ଟ୍ରିପଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆସିଛି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଚମ୍ପଟ୍ ମାରିଥିବା ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କାବୁ କରିଛି ପୋଲିସ୍। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏବେ ପୋଲିସ୍ ହେପାଜତ୍ ରେ ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
Odisha Crime News: ଦେବଗଡ଼ କୁଣ୍ଢେଇଗୋଳା ଥାନା ଗରିଆପାଲି ଗାଁରେ ଘଟିଥିବା ଟ୍ରିପଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆସିଛି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଚମ୍ପଟ୍ ମାରିଥିବା ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କାବୁ କରିଛି ପୋଲିସ୍। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏବେ ପୋଲିସ୍ ହେପାଜତ୍ ରେ ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ନିକଟରେ, ରମେଶ ଗାରିଆ ନାମକ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ କୌଣସି ପାରିବାରକ କାରଣକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ପାରିବାରିକ କଳହ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ବିବାଦ ଏତେ ଉଗ୍ରରୂପ ନେଇଥିଲା ଯେ, ରମେଶ ନିଜର ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଭୁଲି ଏକ ହାତୁଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପରେ ବୋହୁ ଓ ନାତୁଣୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଏହି ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପୋଲିସ୍ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲା। ହେଲେ, ଧରିପାରୁ ନଥିଲା। ଆଜି ସକାଳୁ ପାଣି ଟାଙ୍କିରେ ଚଢୁଥିବା ଦେଖିଥିଲେ ଗାଁଲୋକେ । ପରେ ସେମାନେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ରମେଶକୁ କାବୁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଚା କରିଥିଲା। ହେଲେ,କାଳେ ପାଣିଟାଙ୍କିରୁ ଡେଇଁ ଜୀବନ ହାରିଦବ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ସେ ନେଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ଡକାଇଥିଲା। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପୋଲିସ୍ ସହାୟତାରେ ତାକୁ କାବୁ କରିଥିଲେ।