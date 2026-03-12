Advertisement
Odisha Crime News: ପାରିବାରିକ କଳହର କରୁଣ ପରିଣତି,ସ୍ତ୍ରୀ-ବୋହୂ-ନାତୁଣୀଙ୍କ ଜୀବନ ନେଲେ ...

ଛାତିଥରା ହତ୍ୟାକାଣ୍ତ। ଗଡ଼ିଲା ତିନି ମୁଣ୍ତ। ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗରିଆପାଲି ଗାଁରେ ୩ ଜଣଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ସ୍ତ୍ରୀ, ବୋହୂ ଏବଂ ନାତୁଣୀକୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରି ଫେରାର୍ ହୋଇଯାଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ। ପାରିବାରିକ କଳହରୁ ଏଭଳି ହତ୍ୟାକାଣ୍ତ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Mar 12, 2026, 12:28 PM IST

Odisha Crime News: ପାରିବାରିକ କଳହର କରୁଣ ପରିଣତି,ସ୍ତ୍ରୀ-ବୋହୂ-ନାତୁଣୀଙ୍କ ଜୀବନ ନେଲେ ...

Odisha Crime News: ଛାତିଥରା ହତ୍ୟାକାଣ୍ତ। ଗଡ଼ିଲା ତିନି ମୁଣ୍ତ। ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗରିଆପାଲି ଗାଁରେ ୩ ଜଣଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ସ୍ତ୍ରୀ, ବୋହୂ ଏବଂ ନାତୁଣୀକୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରି ଫେରାର୍ ହୋଇଯାଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ। ପାରିବାରିକ କଳହରୁ ଏଭଳି ହତ୍ୟାକାଣ୍ତ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ରମେଶ ଗାରିଆ ନାମକ ବୃଦ୍ଧ କୌଣସି ପାରିବାରକ କାରଣକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ପରେ ବିବାଦ ଏତେ ଉଗ୍ରରୂପ ନେଇଥିଲା ଯେ, ରମେଶ ଏକ ହାତୁଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଶାଶୁଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଥିବା ଦେଖି ବୋହୂ ଅଟକାଇଥିଲେ। ଏବଂ ବୋହୂକୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ବଶୁର ଛାଡିନଥିଲେ। ଏବଂ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ନାତୁଣୀକୁ ବୃଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଶାଶୁ, ବୋହୂ ଏବଂ ନାତୁଣୀଙ୍କ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ଏହି ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ ବୃଦ୍ଧ। ଏନେଇ ପଡୋଶୀ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ, କୁଣ୍ଡେଇଗୋଲା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ରକ୍ତାକ୍ତ ହାତୁଡ଼ି ଜବତ କରିଛି। ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରି ପୋଷ୍ଟମଟମ୍ ପାଇଁ ପଠାଇବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଛାନଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।

Narmada Behera

