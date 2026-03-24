Odisha Assembly: ରାଜ୍ୟରେ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଗତିବିଧି ସମ୍ପର୍କରେ ବିଧାନସଭାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଖିଲେ ଉତ୍ତର

Odisha Assembly: ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀମାନେ Inspection ଓ Raid ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ଉଦ୍ଧାର କରିଥାନ୍ତି । ଉପଲବ୍ଧ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୫ ବର୍ଷରେ ୧୫୯ ଜଣ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ।
Odisha Assembly: ଶ୍ରମ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବୀମା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଗୃହ ସଦସ୍ୟ । ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ରାଜ୍ୟରେ ଅଣ ପଞ୍ଜିକୃତ ଶ୍ରମିକ ମାନେ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଣସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦାଦନ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ତଥ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି କି, ଏତଦବ୍ୟତୀତ ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଅଛି କି, କେତେ ଶିଶୁ ପାରିବାରିକ ଓ ସାମାଜିକ ବାଧ୍ୟ ବାଧକତାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶିଶୁ ପେଟ ପୋଷିବାକୁ ଶ୍ରମଦାନ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଶିଶୁ ଶୈଶବରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ପାଇବାକୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି।
ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ଓଡି଼ଶା କୋଠାବାଡି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ ଅଧିନରେ ୫୧,୮୯,୦୦୦ ଜଣ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥଳେ ଓଡିଶା ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ଅର୍ଧନରେ ୬୦ଟି ବର୍ଗର ୪,୪୦,୯୫୨ ଜଣ ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରାଯାଇଅଛି ।
ବାହାରକୁ ଯାଉଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନେ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଓ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ଯମରେ ସ୍ବେଚ୍ଛାକୃତ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଅଛି । ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀମାନେ Inspection ଓ Raid ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ଉଦ୍ଧାର କରିଥାନ୍ତି । ଉପଲବ୍ଧ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୫ ବର୍ଷରେ ୧୫୯ ଜଣ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ।
ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ନ ହୋଇ ପାଠ ପଢିବା ଓ ଶିଶୁ ଅଧିକାରର ସଚେତନତା ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥାଏ ।
