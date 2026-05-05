Odisha News: ଡ଼ହଡ଼ହ ଖରା ସହ ଅଦିନିଆ କାଳବୈଶାଖିକୁ ନେଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

Odisha News:ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହ ଦେଓ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଏବଂ କାଳବୈଶାଖୀ ସମୟରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ DISCOMs କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି, ସିଂହ ଦେଓ ଗ୍ରୀଷ୍ମଦିନେ ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ଏବଂ କାଳବୈଶାଖୀ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବାଧାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ (ଶକ୍ତି ବିଭାଗ) ବିଶାଲ କୁମାର ଦେବ, OPTCLର CMD ଭାସ୍କର ଜ୍ୟୋତି ଶର୍ମା ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ DISCOMs ର ସିଇଓମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ DISCOMs ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଗୁଣାତ୍ମକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାହକ ଅଭିଯୋଗକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଭାବରେ ବିଚାର କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଜଭୁତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଦଳ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି।
ସିଷ୍ଟମ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି ସିଂହ ଦେଓ DISCOMsକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି ତ୍ରୁଟିକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ କେବଳ ଗୁଣାତ୍ମକ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରାହକ-କୈନ୍ଦ୍ରିକ ସେବା ପ୍ରଦାନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ସ୍ତରର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନମ୍ର ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ଆଚରଣ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।
ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସୁରକ୍ଷା ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ଏବଂ ସଂସ୍ଥାପନ ନିକଟରେ ହୋର୍ଡିଂ ଏବଂ ବିଲବୋର୍ଡ ସ୍ଥାପନ ସମ୍ପର୍କରେ ସିଂହ ଦେଓ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲେ। ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରଖି DISCOMsଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରବଳ ପବନ ଏବଂ ଝଡ଼ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବା ପାଇଁ ଗଠନମୂଳକ ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡର କଡ଼ା ପାଳନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ।
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦୋହରାଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ମାସରେ ଉଚ୍ଚ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସାପ୍ତାହିକ ଅନୁପାଳନ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ସେ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ଏବଂ DISCOMsଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।
