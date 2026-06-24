Lakhpati Didi: ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ବୁଧବାର ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମିଶନ ଶକ୍ତି ଭବନରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ୩୦ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଫେଡେରେସନ (DLF) ର ପ୍ରାୟ ୩୩୦ ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ, ମିଶନ ଶକ୍ତି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ରାଜ୍ୟ ସାରା ୨,୮୮,୧୯୮ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ (SHG) କୁ ସୁଧ ସବଭେନସନ ଭାବରେ ୧୪୭.୭୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ, ୨୬ ଟି ଜିଲ୍ଲାର ୨୩,୫୩୬ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ୪୫.୭୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବର୍ତ୍ତନ ପାଣ୍ଠି (RF) ସହାୟତା ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ମା ମଙ୍ଗଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀରାମ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ୨୭ଟି ଜିଲ୍ଲାର ୬୨୪ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ଫେଡେରେସନ (GPLFs) କୁ କମ୍ୟୁନିଟି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ (CIF) ଅଧୀନରେ ୧୮୯.୫୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଅଭୟମୁଖୀ GPLF ଏବଂ ଗୁଆଲିପଡ଼ା GPLF ର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ୩୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ୧୫ଟି ଜିଲ୍ଲାର ୬୫୬ଟି କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ତରୀୟ ଫେଡେରେସନ (ALFs) କୁ ଦୁର୍ବଳତା ହ୍ରାସ ପାଣ୍ଠି (VRF) ଅଧୀନରେ ୯.୬୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ରାମପୁର ଏବଂ ଜହ୍ନା ALF ର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ୧.୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।
ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟକୁ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଏବଂ ବିକଶିତ ଅର୍ଥନୀତିରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ମହିଳାମାନେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆଗେଇ ନେବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ SHG ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଆତ୍ମ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଭାବରେ ସଶକ୍ତ କରିବା ସରକାରଙ୍କର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରାଥମିକତା ହୋଇ ରହିଛି।
ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ପଦକ୍ଷେପର ସଫଳତା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରି ସଫଳତାର ସହିତ ୨୬,୩୯,୯୦୯ ଲଖପତି ଦିଦି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ ୨୫ ଲକ୍ଷର ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ସମ୍ମିଳନୀରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ-୨୦୩୬ରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭୂମିକା, ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି, ମହାଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଏବଂ କୋଟିପତି ଦିଦି ଉଦ୍ୟୋଗୀ ସୃଷ୍ଟି, ମହିଳା ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଉଦ୍ୟୋଗର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ଉତ୍ପାଦକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦକ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକର ସୁଦୃଢୀକରଣ, ବଜାର ସଂଯୋଗ, ଆର୍ଥିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସଫଳ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ମଡେଲ ଗୁଡ଼ିକର ଅଂଶୀଦାରୀ ଉପରେ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା।
ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ କମିଶନର-ସହ-ସଚିବ- ମାନସୀ ନିମ୍ଭାଲ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ- ମୋନିକା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ଏବଂ ସଂଯୋଜକ, SLBC ଓଡ଼ିଶା- ପ୍ରଣବ କୁମାର ବିଶ୍ୱାସ, ବିଭାଗର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ, ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଫେଡେରେସନ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଅଂଶୀଦାର ସଂଗଠନର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସାରାରୁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ମିଶନ ଶକ୍ତି ସଦସ୍ୟମାନେ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମୋଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।