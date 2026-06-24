Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Lakhpati Didi: ଟାର୍ଗେଟ୍ କ୍ରସ୍ କରି ରେକର୍ଡ କଲା ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି...୨୬.୩୯ ଲକ୍ଷ ହେଲା ପାର୍

Lakhpati Didi: ଟାର୍ଗେଟ୍ କ୍ରସ୍ କରି ରେକର୍ଡ କଲା ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି...୨୬.୩୯ ଲକ୍ଷ ହେଲା ପାର୍

Lakhpati Didi: ସମ୍ମିଳନୀରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ-୨୦୩୬ରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭୂମିକା, ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି, ମହାଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଏବଂ କୋଟିପତି ଦିଦି ଉଦ୍ୟୋଗୀ ସୃଷ୍ଟି, ମହିଳା ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଉଦ୍ୟୋଗର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ଉତ୍ପାଦକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦକ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକର ସୁଦୃଢୀକରଣ, ବଜାର ସଂଯୋଗ, ଆର୍ଥିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସଫଳ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ମଡେଲ ଗୁଡ଼ିକର ଅଂଶୀଦାରୀ ଉପରେ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା।

Written ByRashmita SahooEdited By:Rashmita Sahoo
Published: Jun 24, 2026, 06:04 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 06:04 PM IST
Lakhpati Didi: ଟାର୍ଗେଟ୍ କ୍ରସ୍ କରି ରେକର୍ଡ କଲା ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି...୨୬.୩୯ ଲକ୍ଷ ହେଲା ପାର୍

About the Author

Rashmita Sahoo

Rashmita Sahoo

ଦୀର୍ଘ୫ ବର୍ଷ ଧରି ଜୀ ପରିବାର ସହ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ...ଆଉ ଏ ଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ବି ଜାରି ରହିବ
      
 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍-୩୨ ଦୌଡ଼ରେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ, DR କଙ୍ଗୋ ଓ ଉଜବେକିସ୍ତାନ; ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ଭା
FIFA 202638 min ago
2
Kolkata warehouse collapse54 min ago
3
odisha weather58 min ago
4
RBI Governor1 hr ago
5
Top 10 news1 hr ago