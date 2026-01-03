Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3062260
Zee OdishaOdisha StatePuri News: ଆଜି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦେବାଭିଶେକ

Puri News: ଆଜି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦେବାଭିଶେକ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପବିତ୍ର ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଅବସରରେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦେବାଭିଶେକ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Jan 03, 2026, 08:49 AM IST

Trending Photos

Puri News: ଆଜି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦେବାଭିଶେକ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପବିତ୍ର ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଅବସରରେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦେବାଭିଶେକ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶୁଭଦ୍ରା ଓ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ରାଜାଧିରାଜ ବେଶରେ ମଣ୍ଡିତ କରାଯିବ। ଏହି ଅବସରରେ ସୁନା ବେଶ ହେବ। ବର୍ଷକରେ ହେଉଥିବା ୫ଟି ସୁନାବେଶ ଭିତରେ ଏହା ଅନ୍ୟତମ। ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଏହି ସୁନାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୂଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ବୋଲି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥାଏ। ଏଣୁ ଆଜି ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ ଦର୍ଶନ ଲାଗି ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 

ALSO READ: Supermoon 2026: ଆଜି ଆକାଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ମହାଜାଗତିକ ଦୃଶ୍ୟ, ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସୁପରମୁନ୍

ALSO READ: Rain Alert: ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ! ପଶ୍ଚିମାବାୟୁ ପ୍ରଭାବରେ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ସହ....

Add Zee News as a Preferred Source

ବେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଲାଗି ଅଧିବାସ ଗୃହରେ ଅଧିବାସ ହୋଇ ରହିଥିବା ଘିଅ ମିଶ୍ରିତ ୧୦୮ ଗରା ଜଳରେ ଆଜି ଚନ୍ଦନଲାଗି ପରେ  ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରାଯିବ। ସକାଳଧୂପ ନୀତି ପରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଓ ରତ୍ନ ଖଚିତ ଅଳଙ୍କାରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଭୂଷିତ ହେବା ପରେ ଅଗଣିତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଶ୍ରୀମସ୍ତକରେ କିରିଟ,ପାଦରେ ଶ୍ରୀପୟର, ହାତରେ ଶ୍ରୀଭୂଜ,ହରିଡାମାଳ,ବାହାଡା ମାଳ, ସେବତୀମାଳ,ଆଡକାନି,ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ବିବିଧ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାରରେ ଭୂଷିତ ହୋଇ ରାଜାରାଜେଶ୍ୱର ବେଶରେ ଭକ୍ତଗଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ।ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରୁ ପୁଷ୍ୟାଭିଷକ ନୀତି ଅନ୍ୟତମ‌ ଉତ୍ସବ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ୧୪ ବର୍ଷ ବନବାସ ପରେ ଆଜି ଦିନରେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ସିଂହାସନରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ସ୍ମୃତିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପୌଷପୁର୍ଣ୍ଣିମା ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିର ଦିନରେ ରତ୍ନସିଂହାସନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିଷେକ ନୀତି ସଂପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ।

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Maneka Gandhi
Maneka Gandhi: ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେକା ଗାନ୍ଧି
puri news
Puri News: ଆଜି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦେବାଭିଶେକ
Top 10 Zee News Odisha Headlines Today
Top 10 Zee News Odisha Headlines: ଆଜି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦେବାଭିଶେକ, ଜାନକୀବାବୁଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ
Supermoon 2026
Supermoon 2026: ଆଜି ଆକାଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ମହାଜାଗତିକ ଦୃଶ୍ୟ, ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ
Today Horoscope
Today Horoscope: ଏହି ୭ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ଶନିଦେବଙ୍କ ବିଶେଷ କୃପା! ପାଇବା ଶୁଭଫଳ;ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜ