Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2976457
Zee OdishaOdisha State

ଦେବଦାସ ଛୋଟରାୟ ପାଇଲେ ଶାରଳା ପୁରସ୍କାର

ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ 'ମ୍ୟାଟିନି ସୋ' ପାଇଁ ଦେବଦାସଙ୍କୁ ଶାରଳା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣାଢ୍ୟ ସମାବେଶରେ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Oct 26, 2025, 08:17 PM IST

Trending Photos

ଦେବଦାସ ଛୋଟରାୟ ପାଇଲେ ଶାରଳା ପୁରସ୍କାର

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକ ଦେବଦାସ ଛୋଟରାୟଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଶାରଳା ପୁରସ୍କାର । ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ 'ମ୍ୟାଟିନି ସୋ' ପାଇଁ ଦେବଦାସଙ୍କୁ ଶାରଳା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣାଢ୍ୟ ସମାବେଶରେ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି ।

ଶାରଳା ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ଅବସରରେ ଉତ୍ତରୀୟ, ସମ୍ମାନପତ୍ର, ଫଳକ ସହ ୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ବଳଦେବ ମହାରଥା ଓ ସଙ୍ଗୀତ ଗୁରୁ ରାମହରି ଦାସ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଉଭୟ ଇଲା ବଂଶୀଧର ପଣ୍ଡା କଳା ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି । ଉଭୟଙ୍କୁ ୨ ଲକ୍ଷ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥରାଶି ମିଳିଛି ।

Also Read- Chandra Gochar 2025: ଧନୁ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଚଳନ, ୫ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇବେ ଲାଭ

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read- ‘ବାତ୍ୟା’ ସମୀକ୍ଷା କଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ, କହିଲେ ୮ ଜିଲ୍ଲା ରେଡ୍‌ ଜୋନ୍‌ରେ

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odia News
‘ବାତ୍ୟା’ ସମୀକ୍ଷା କଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ, କହିଲେ ୮ ଜିଲ୍ଲା ରେଡ୍‌ ଜୋନ୍‌ରେ
Odia News
ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରେ ଡବଲ୍ ଡେକର୍ ବସ୍‌ରେ ନିଆଁ, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ୭୦ ଯାତ୍ରୀ
Odia News
Maoists Surrender: ଅସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ ୨୧ ମାଓବାଦୀ
Top 10 news
Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
Srimandira
Srimandira: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ହେବ ରସାୟନ ମୁକ୍ତ ଅବଢ଼ା ଅନ୍ନ..