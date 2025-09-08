Srimandira: ପ୍ରବଳ ତାତି ଯୋଗୁଁ ଦର୍ଶନ ବ୍ଯବସ୍ଥାରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ଭକ୍ତ

Srimandira: ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ ଅବଗତ ହେବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଏମିତିକି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କୁ ବି ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି।
Trending Photos
ପୁରୀ: ପ୍ରବଳ ତାତି ଯୋଗୁଁ ଦର୍ଶନ ବ୍ଯବସ୍ଥାରେ ଭକ୍ତ ହନ୍ତସନ୍ତ। ତତଲା ପଥର ରାସ୍ତାରେ ପିଲାଛୁଆଙ୍କୁ କାଖରେ ଧରି ଦୌଡ଼ିଲେ ଭକ୍ତ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼କଥା ହେଉଛି ସିଂହଦ୍ଵାର ଦେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ସିଂହଦ୍ଵାର ଦେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଭକ୍ତ, ଦର୍ଶନାର୍ଥି ଓ ସେବାୟତ ମାନେ ରାଧାବଲ୍ଲଭ ମଠ ଓ ଲଙ୍ଗୁଳୀ ମଠ ଦେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଆଜି ପ୍ରବଳ ରୌଦ୍ରତାପ ଯୋଗୁଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଦ ତାତି ଯାଉଥାଏ। କିଏ ପିଲାଛୁଆଙ୍କୁ କାଖରେ ଧରି ଦୋଉଡୁ ଥାଏ ତ ଆଉ କିଏ ପାଦରେ ପାଣି ପକାଇ ଦୌଡ଼ୁଥାଏ। ହେଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଭକ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବାକୁ କେହିନଥିଲେ।
ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ ଅବଗତ ହେବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଏମିତିକି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କୁ ବି ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମାତ୍ର କେଇ ମିନିଟ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା କାର୍ପେଟ ବିଛା। ରାଧାବଲ୍ଲଭ ମଠ ସମ୍ମୁଖ ପ୍ରବେଶ ପଥରୁ ବଡ଼ଛତା ମଠ ଆଉ ସିଂହଦ୍ଵାର ନିକଟରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଛାଇ ଦିଆଗଲା ରଙ୍ଗିନ୍ କାର୍ପେଟ। ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଆଉ ପ୍ରଶାସନକୁ କଲେ ପ୍ରଶଂସା।