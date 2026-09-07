Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Odisha DGP Appointment: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଘୁଞ୍ଚିଲା ଡିଜିପି ନିଯୁକ୍ତି ଶୁଣାଣି,ଏହି ଦିନ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଦିନଧାର୍ଯ୍ୟ

Odisha DGP Appointment: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଘୁଞ୍ଚିଲା ଡିଜିପି ନିଯୁକ୍ତି ଶୁଣାଣି,ଏହି ଦିନ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଦିନଧାର୍ଯ୍ୟ

Odisha DGP Appointment: ଆଜି(ସୋମବାର) ଦିନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (DGP)ଙ୍କ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା (PIL)ର ଶୁଣାଣିକୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Sep 07, 2026, 07:51 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 07:51 PM IST
Odisha DGP Appointment: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଘୁଞ୍ଚିଲା ଡିଜିପି ନିଯୁକ୍ତି ଶୁଣାଣି,ଏହି ଦିନ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଦିନଧାର୍ଯ୍ୟ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ସତ୍ୟ ନିକେତନ ବିଲ୍ଡିଂ ଭୁଶୁଡ଼ି ୭ ମୃତ: ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଧରାପଡ଼ିଲେ ମାଲିକ ହରିରାମ ଗୁପ୍ତା
2
3
4
5