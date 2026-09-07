/Odisha DGP Appointment: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଘୁଞ୍ଚିଲା ଡିଜିପି ନିଯୁକ୍ତି ଶୁଣାଣି,ଏହି ଦିନ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଦିନଧାର୍ଯ୍ୟ

Odisha DGP Appointment: ଆଜି(ସୋମବାର) ଦିନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (DGP)ଙ୍କ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା (PIL)ର ଶୁଣାଣିକୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି।
ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ,ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗଚୀ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଭି. ମୋହନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ତିନି ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏକ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର, ୟୁନିଅନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ (UPSC) ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ୍ ତୁଷାର ମେହେଟ୍ଟା ଆମିକସ୍ କ୍ୟୁରି ରାଜୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ ରିପୋର୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଟିପ୍ପଣୀ ରେକର୍ଡରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ସମୟ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ।
ପିଆଇଏଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଲିକା ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରିଚାଳନା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି।ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ, ରାଜ୍ୟ (UPSC)କୁ ପଠାଯାଇଥିବା ଯୋଗ୍ୟ (IPS) ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତାଲିକାକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରିଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କେବଳ ସମ୍ପ୍ରତି ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିଛି।