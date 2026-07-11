Add Zee Business As A Preferred Source
App

ରଥଯାତ୍ରାକୁ ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାକୁ ଡିଜିପିଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ

ଏହି ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ପୋଲିସ୍ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସଜାଗ ରହିଛି ବୋଲି ଆରକ୍ଷୀ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 11, 2026, 05:03 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 05:03 PM IST
ରଥଯାତ୍ରାକୁ ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାକୁ ଡିଜିପିଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ଘଟଣା, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
Odia News1 hr ago
2
Odia News2 hrs ago
3
Odisha news3 hrs ago
4
INS Mahendragiri7:20 AM IST
5
Odisha Weather Update6:14 AM IST