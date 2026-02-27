ଆସୁଛି ପାର୍ବଣ ଋତୁ: ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷା ପାଇଁ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆପଣାଇଲା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ

Odisha Police: ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଉତ୍ସବର ପରିବେଶ। ଆଗକୁ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ହୋଲି, ଇଦ୍, ରାମ ନବମୀ ଏବଂ ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଶେଷ କରିବା ପୋଲିସ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ।
କଟକ: ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଉତ୍ସବର ପରିବେଶ। ଆଗକୁ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ହୋଲି, ଇଦ୍, ରାମ ନବମୀ ଏବଂ ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଶେଷ କରିବା ପୋଲିସ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ରାଜ୍ୟ ଆରକ୍ଷୀ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଡିଜିପି) ଶ୍ରୀ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର
ଆଜିକାଲି ଛୋଟ ଛୋଟ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଗୁଜବ ଓ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ପୋଷ୍ଟ ଶାନ୍ତି ଭଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ସାଜୁଛି। ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଡିଜିପି ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ସାଇବର ସେଲଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଡିଜିଟାଲ୍ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରିବେ। ଯଦି କେହି ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ତଥ୍ୟ ପ୍ରସାର କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।
ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳରେ କଡ଼ା ପହରା
ପର୍ବ ସମୟରେ ବାହାରୁଥିବା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଓ ବାଇକ୍ ର୍ୟାଲି ଉପରେ ବିଶେଷ ନଜର ରଖିବାକୁ ସମସ୍ତ ଏସପିଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ସହରର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ସିସିଟିଭି ଲଗାଇବା ସହ ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହକୁ ଅଧିକ ଜୋରଦାର କରାଯିବ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଅଭ୍ୟାସଗତ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ନଜରବନ୍ଦୀ ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି।
ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ
ଉତ୍ସବ ଆଳରେ ଅନେକ ସମୟରେ ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ:
ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ବୈଠକରେ ଏଡିଜି ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ, ସଞ୍ଜୟ କୁମାରଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ରେଞ୍ଜ୍ ଆଇଜି ଓ ଜିଲ୍ଲା ଏସପିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଯେକୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପୋଲିସ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ଡିଜିପି କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।