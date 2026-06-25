Add Zee Business As A Preferred Source
App

ମହରମ ପାଳନ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବାକୁ ଡିଜିପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ମହରମ ସମୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ ରଖିବା ପାଇଁ ଡିଜିପି ସମସ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବାକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 25, 2026, 08:45 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 08:45 PM IST
ମହରମ ପାଳନ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବାକୁ ଡିଜିପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha State Film Awards: ‘ପୁଷ୍କରା’ ଓ ‘ମାଇଁ ସୁଇଟ୍ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍’ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର
Ollywood46 min ago
2
Pune Murder Case55 min ago
3
Odia News1 hr ago
4
Pawan Khera2 hrs ago
5
Odia News3 hrs ago