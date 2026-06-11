Add Zee Business As A Preferred Source
App

ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ସୁରକ୍ଷା ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଡିଜିପି

ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତ୍ରୁଟି ନ ରହିବା ଉପରେ ଡିଜିପି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଭିଭିଆଇପି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍‌ର କଡ଼ା ଅନୁପାଳନ, ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଖୁରାନିଆ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମାବେଶ ସ୍ଥଳ, ହେଲିପ୍ୟାଡ୍‌, କାରକେଡ୍‌ ରୁଟ୍‌ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 11, 2026, 07:48 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 07:48 PM IST
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ସୁରକ୍ଷା ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଡିଜିପି

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Nipah Virus: ନିପା ଭାଇରସ୍ ଆଲର୍ଟ! ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିଲେ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସତର୍କ
nipah virus symptoms1 hr ago
2
Odisha Politics1 hr ago
3
Odia News2 hrs ago
4
Padmapur news2 hrs ago
5
Top 10 news3 hrs ago