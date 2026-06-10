Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Prez Murmu’s Mayurbhanj Visit: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁଙ୍କ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଡିଜିପି

Prez Murmu’s Mayurbhanj Visit: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁଙ୍କ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଡିଜିପି

Prez Murmu’s Mayurbhanj Visit: ଡିଜିପି ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଟେଲ, ଲଜ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବାସ ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକର କଡ଼ା ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ତଦାରଖ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ସେବା, ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିର ତ୍ୱରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା।

Written ByRashmita SahooEdited By:Rashmita Sahoo
Published: Jun 10, 2026, 07:58 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 07:58 PM IST
Prez Murmu’s Mayurbhanj Visit: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁଙ୍କ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଡିଜିପି

About the Author

Rashmita Sahoo

Rashmita Sahoo

ଦୀର୍ଘ୫ ବର୍ଷ ଧରି ଜୀ ପରିବାର ସହ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ...ଆଉ ଏ ଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ବି ଜାରି ରହିବ
      
 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Prez Murmu’s Mayurbhanj Visit: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁଙ୍କ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍
Prez Murmu’s Mayurbhanj Visit1 min ago
2
President And PM Visit19 min ago
3
Elnino Effect1 hr ago
4
chardham yatra 20262 hrs ago
5
Delhi Pink Ticket Scheme2 hrs ago