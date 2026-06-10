Prez Murmu’s Mayurbhanj Visit: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଜୁନ୍ ୧୯-୨୦, ୨୦୨୬ରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବୁଧବାର ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଡିଜିପି) ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ କରିଥିଲେ, ଯିଏ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଭିଭିଆଇପି ଗସ୍ତ ପାଇଁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଘନିଷ୍ଠ ସମନ୍ୱୟ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।
ଗସ୍ତର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି, ଡିଜିପି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାକୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ ଏବଂ କୌଣସି ତ୍ରୁଟିକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନିରନ୍ତର ତଦାରଖ ଏବଂ ନିୟମିତ ସମୀକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଅଧିକାରୀମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍, ବୈଠକ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଭିଭିଆଇପି ଗତିପଥ ସମେତ ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ ବିସ୍ତୃତ ବହୁସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ବିରୋଧୀ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଯାଞ୍ଚ ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିବେ।
ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଗତିବିଧିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଧା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ରୁଟ୍ ଡାଇଭର୍ସନ ସମେତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରିଚାଳନା ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ନିକଟରେ ଅତିରିକ୍ତ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଅପରେସନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ (SOG), ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଫୋର୍ସ ଏବଂ K-9 ଡଗ୍ ସ୍କ୍ବାଡ୍ ସମେତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ୟୁନିଟ୍ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ। ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନରେ ଅତିରିକ୍ତ ସିସି ଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ମନିଟରିଂ ସହିତ ନଜରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ।
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏକ ସୀମାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ହୋଇଥିବାରୁ, ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ସୀମାରେ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ। ଡିଜିପି ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଟେଲ, ଲଜ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବାସ ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକର କଡ଼ା ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ତଦାରଖ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ସେବା, ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିର ତ୍ୱରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା।
ଉପସ୍ଥିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, CID-CB ବିନୟ ତୋଷ ମିଶ୍ର; ଗୁଇନ୍ଦା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆର.ପି.କୋଚେ, ଅତିରିକ୍ତ ଡିଜିପି (ଆଧୁନିକୀକରଣ) ଏସ.କେ. ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ; ଅତିରିକ୍ତ ଡିଜିପି (ରେଳ ଏବଂ ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା) ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା; ଅତିରିକ୍ତ ଡିଜିପି (ଆଇନ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା) ସଞ୍ଜୟ କୁମାର; ପରିବହନ କମିଶନର-କମ୍-ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅମିତାଭ ଠାକୁର; ପୋଲିସ କମିଶନର (ଭୁବନେଶ୍ୱର-କଟକ) ଏସ. ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ; ଅତିରିକ୍ତ ଡିଜିପି (ଏସଏପି) ରାଜେଶ କୁମାର; ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ। ଡେପୁଟି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ (ପୂର୍ବ ରେଞ୍ଜ) ପିନାକ ମିଶ୍ର ଏବଂ ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକ (ମୟୂରଭଞ୍ଜ) ବରୁଣ ଗୁଣ୍ଟୁପାଲି ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଭାବରେ ବୈଠକରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।