Add Zee Business As A Preferred Source
App

ଶରଣକୂଳ ଥାନା ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ନିଲମ୍ୱନ କଲେ ଡିଜିପି

PMR-୧୦୪୦ର ନିୟମ ୮୪୦ ଅନୁଯାୟୀ କ୍ଷମତା ବ୍ୟବହାର କରି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଶରଣକୂଳ ଥାନାର ପୂର୍ବତନ IIC ସୁଜିତ କୁମାର ଦାସଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବରୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି ଡିଜିପି।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 22, 2026, 08:14 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 08:14 PM IST
ଶରଣକୂଳ ଥାନା ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ନିଲମ୍ୱନ କଲେ ଡିଜିପି

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Lucknow Coaching Centre Fire: କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ,୧୪ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମୃତ
Lucknow Coaching Centre Fire2 hrs ago
2
Odia News2 hrs ago
3
Odisha UG Admission 2026-273 hrs ago
4
Odia News3 hrs ago
5
Alireza Bayranvand3 hrs ago