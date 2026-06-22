ଶରଣକୂଳ ଥାନା ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ନିଲମ୍ୱନ କଲେ ଡିଜିପି

ନୟାଗଡ: ଅସଦାଚରଣ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା ପାଇଁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଶରଣକୂଳ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ପୂର୍ବତନ ଥାନାଧିକାରୀ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସୁଜିତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି। PMR-୧୦୪୦ର ନିୟମ ୮୪୦ ଅନୁଯାୟୀ କ୍ଷମତା ବ୍ୟବହାର କରି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଶରଣକୂଳ ଥାନାର ପୂର୍ବତନ IIC ସୁଜିତ କୁମାର ଦାସଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବରୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି ଡିଜିପି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଆଦେଶ ବଳବତ୍ତର ରହିବ, ସେ କଟକର CR ପୋଲିସ IG ଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବେ ବୋଲି ଡିଜିପି କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ସେବା ସଂହିତାର ନିୟମ ୯୦ ଅନୁଯାୟୀ SA ଏବଂ DA ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ନୟାଗଡ଼ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ହଟିଥିଲେ ଶରଣକୂଳ ଥାନା IIC । ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ IICଙ୍କୁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ବଦଳି କରାଯାଇଥିଲା । ଜାମୁସାହି ଗ୍ରାମର ଜଣେ ମହିଳା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ । ଡିଏସପି ସଂଘମିତ୍ରା ନାୟକଙ୍କୁ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।