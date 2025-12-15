ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ନୂତନ ୱେବସାଇଟ୍‌ ଲୋକାର୍ପଣ କଲେ ଡିଜିପି

ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ନୂତନ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆଜି ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଆରକ୍ଷୀ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ ।
Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଲୋକସେବା ଓ ପାରଦର୍ଶିତାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ନୂତନ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆଜି ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଆରକ୍ଷୀ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ । ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଭୟ ଓଡ଼ିଆ ସମେତ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଏହି ୱେବସାଇଟକୁ ଡିଜିପି ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହି ୱେବ ସାଇଟଟି ବହୁ ଉପଯୋଗୀ ହେବ ଏବଂ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନେ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ବହୁ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ମିଳିପାରିବ ବୋଲି ଡିଜିପି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଥିବା ନୂତନ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅନଲାଇନ୍ ସେବା ମିଳିବ । ଏଥିସହ ପୋଲିସ ସୂଚନା, ନୋଟିସ୍, ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି, ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଓ ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା, ନାଗରିକ ସେବା, ଅପରାଧ ନିରୋଧକ ପଦକ୍ଷେପ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା, ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବାର୍ତ୍ତା ଭଳି ସୂଚନା ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ଏହି ନୂତନ ୱେବସାଇଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଓ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବ । ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ଟି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ସହଜ, ସୁବିଧାଜନକ ଓ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ପୋଲିସ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ଓ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବ । ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ମୋବାଇଲ ଆପ ସମେତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଜରିଆରେ ଏହି ୱେବ ସାଇଟ ଭିଜିଟ୍ କରି ବିଭିନ୍ନ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ ।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, SFSL, ଡ଼. ସନ୍ତୋଷ ବାଲା, ଆଇନ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର, ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରତୀକ ମହାନ୍ତି, ପ୍ରୋଭିଜନିଙ୍ଗ ଡିଆଇଜି ଚରଣ ସିଂ ମିନାଙ୍କ ସମେତ ଆଭାସି ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଏସପି ଓ ବାଟାଲିୟନର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
Also Read- LIC Plan: ୧୫୦ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲାଭ !
Also Read- ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କୁହନ୍ତି 'ଡରୋ ମତ୍' ମୁଁ ନଡରି ସତ କହିବାରୁ ନିଲମ୍ୱିତ ହେଲି- ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ୍