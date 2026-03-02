ଦେବଗଡ଼ରେ ଓଲଟିଲା ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ବସ୍: ୨୦ କଳାକାର ଆହତ

Dhangapathar Ghati Accident: ପୁଣି ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ହୋଇଛି ଘାଟି ରାସ୍ତା। ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଧଙ୍ଗାପଥର ଘାଟିରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି।
ଦେବଗଡ଼: ପୁଣି ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ହୋଇଛି ଘାଟି ରାସ୍ତା। ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଧଙ୍ଗାପଥର ଘାଟିରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। 'ଅପେରା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା' ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ଏକ ବସ୍ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିବାରୁ ପ୍ରାୟ ୨୦ ଜଣ କଳାକାର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।
କେମିତି ଘଟିଲା ଦୁର୍ଘଟଣା?
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଧଙ୍ଗାପଥର ଗ୍ରାମରେ ନିଜର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସାରି ଯାତ୍ରା ଦଳଟି ଫେରୁଥିଲା। ରିଆମାଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏହି ଦୁର୍ଗମ ଘାଟି ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କଲାବେଳେ ବସ୍ଟି ଚାଳକଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବସ୍ କାଚ ଭାଙ୍ଗି କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ।
ଚିକିତ୍ସା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା:
ଆହତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କଂସର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ସେମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇ କଳାକାରଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।
ତଦନ୍ତ ଜାରି:
ରିଆମାଳ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଗାଡ଼ିର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି ନା ଚାଳକଙ୍କ କ୍ଲାନ୍ତି କାରଣରୁ, ସେ ନେଇ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଚାଲିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଜଣାଶୁଣା ଯାତ୍ରା ଦଳର ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ କଳାପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ମର୍ମାହତ କରିଛି।
ଏହି ଘଟଣା ପୁଣିଥରେ ଯାତ୍ରା କଳାକାରମାନଙ୍କ ଜୀବନର ବିପଦ ଏବଂ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତା ସୁରକ୍ଷାର ଅଭାବକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଛି।